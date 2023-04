Zorán sufre por la partida de su ‘perrhija’

Zorán contó cuál es el motivo por el que ha estado alejado de sus redes sociales. Instagram

El cantante Zorán, quien se dio a conocer al ganar el programa Nace una estrella de Teletica, está pasando por un momento muy triste.

El artista está sufriendo por la pérdida de su ‘perrhija’, Tita, la cual murió luego de varios años de ser su fiel compañera.

Él confesó que las últimas horas han sido muy duras y que esa es la razón por la que ha estado alejado de sus redes sociales.

Zorán contó que Tita era su consentida y que su pronta partida lo afectó mucho. Instagram

“Para ser honesto con ustedes, han sido días difíciles donde he tenido que encontrar el balance para seguir con mi vida, mi trabajo y mis proyectos, aún con la tristeza que me invade en estos momentos”.

“Quienes han pasado por una pérdida como esta entenderán mis emociones. A pesar de todo, puedo decirles que me siento tranquilo de saber que pude estar con ella hasta el último día y que hice hasta lo imposible por verla bien”, publicó.

El cartaginés, además, les dijo a sus seguidores que abracen a sus mascotas, que las amen y cuiden de ellas porque no saben cuándo les va a tocar despedirse así de su animalito.

“Ella se ganó mi corazón por completo, fue el regalo más inesperado que jamás imaginé tener y sin darme cuenta se convirtió en mi tesoro más preciado. Ya el tiempo no volverá y aunque no quiera aceptarlo, entiendo que así es la vida, como también puedo entender que no soy y ni volveré hacer el mismo, ya que una parte de mí se fue con ella”, escribió junto a un video donde sale con “Tita” jugueteando por todo lado.

Tita era la chineada de Zorán y de su pareja Jafeth, con el que tiene diez años de relación, y se había convertido en un miembro más de su familia.