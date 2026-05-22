Zozobra en concierto de Ricky Martin en Europa: artista y su equipo tuvieron que evacuar el escenario

El cantante puertorriqueño Ricky Martin enfrentó este jueves momentos de enorme tensión luego de que su concierto en Montenegro fuera abruptamente interrumpido por un delicado incidente que provocó zozobra entre el artista, su equipo y parte del público.

La prensa internacional reportó que durante el espectáculo una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, situación que obligó a detener el show y evacuar inmediatamente al intérprete y a quienes lo acompañaban.

Ricky Martin durante su concierto del 31 de agosto del 2024 en Costa Rica. Fotografía con fines ilustrativos. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

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Oficina de Ricky Martin confirmó lo ocurrido

La situación fue confirmada por la oficina de prensa de Ricky Martin mediante un comunicado oficial.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, indicó el comunicado.

Según el comunicado, algunos asistentes, principalmente quienes se encontraban más cerca de la tarima, requirieron atención médica tras el incidente.

Ricky Martin retomó el concierto tras el incidente

Pese al susto vivido, las autoridades lograron controlar la situación y posteriormente determinaron que era seguro continuar con el evento.

“Una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, agregó el escrito.

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La gira europea continuará con normalidad

Los hechos ocurrieron justo en el inicio de las presentaciones europeas de la gira Ricky Martin Live.

La oficina del artista también aclaró que, pese al incidente registrado en Montenegro, la gira no sufrirá cambios y continuará desarrollándose según lo programado