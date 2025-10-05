Tino, hijo de Ricky Martin, sorprendió con su talento al aparecer en concierto de su padre

Tino, el hijo de Ricky Martin, sorprendió al público al aparecer en el concierto de su padre, haciendo algo que dejó a muchos con la boca abierta.
Esto ocurrió durante la presentación del puertorriqueño en Santiago de Chile el pasado sábado 4 de octubre, en el marco de su Tour Live 2025.
En un video compartido en sus redes sociales, el joven de 17 años se mostró bailando y realizando una coreografía, confirmando que el talento lo trae en las venas.
“Ok, pues esto pasó”, escribió Tino en el clip, mientras Ricky Martin le respondió con un emotivo mensaje: “Te amo, hijo”.
En el video se aprecia al joven haciendo un gran salto y mostrando seguridad en sus movimientos.
El concierto en Chile fue todo un éxito, y Ricky Martin interpretó temas como “Pégate”, “María”, “Shake your bon bon” y “Adrenalina”, entre otros.
El artista puertorriqueño se presentará, nuevamente, este domingo en Santiago, ofreciendo otra oportunidad para que los fans disfruten de su espectáculo.