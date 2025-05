Así funciona la primera lavadora de bicis del país y de todo Centroamérica

Seguramente, ha escuchado hablar de los lavacar, pero, ¿de un “lava bici”? Resulta que en Ciclo Boutique, en Avenida 5, en Chepe, hay una máquina única en su tipo en todo el país, Centroamérica, y gran parte del mundo.

Cycle Wash es una tecnología única en el país y solo está disponible en Ciclo Boutique. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se trata de Cycle Wash, una máquina que limpia bicicletas en un dos por tres, como si fuera un carro.

“Esta máquina viene a ser un carwash chiquitico”, nos explicó Alex Méndez, especialista de Ciclo Boutique. “Utiliza esa misma tecnología y el mismo sistema de reciclado de agua porque, hoy día, la mayor queja es el desperdicio de agua”.

LEA MÁS: “Me monté en una bicicleta eléctrica de más de 2 millones de colones y no sé qué pensar”

Según nos explicó, está construida de modo tal que el gasto de agua sea muy muy poco. Imagínese que utiliza solamente dos litros.

Para que se haga una idea, descargar el inodoro gasta hasta 10 litros, entonces no hay comparación. Pero, ¿cómo hacen para no gastar tanto? Resulta que el agua es reciclada y no, no eso no quiere decir que le lavan la bici con agua sucia.

Cycle Wash usa tecnología de punta para lavar bicicletas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“El agua que se está utilizando está en un tanque de tratamiento y el mismo equipo la trata para volverla a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El agua pasa por un filtro, se limpia y se vuelve a utilizar N cantidad de veces", agregó Méndez.

Una vez que el agua no da más; principalmente, por el olor que se empieza a sentir por el barro y la tierra que sale de las biclas, se bota por unas trampas antigrasa y el agua llega impecable al medioambiente.

Pero para llegar a eso, se pueden hacer, en promedio, unas 30-50 lavadas.

Única en su tipo

Ahora, cuando decimos que esta máquina es única en la región, no lo decimos a la ligera. Si bien son comunes en Europa, de este lado del charco solo hay una en Chile, pero de ahí para arriba, solo Tiquicia tiene otra.

Se debe estar preguntando: ¿cómo funciona la máquina? Y es muy sencillo, créame, lo vi con mis propios ojos.

Esta máquina es como ver un lavacar pequeño y para cletas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

A ambos lados del aparato hay unas compuertas que se abren. En un lado se mete la bici, por el otro sale. Una vez que está adentro, se bajan unas trampas para evitar empapar a todos los que están cerca y ahí comienza la diversión.

Varias mangueras lanzan agua a presión (no lo suficiente como para dañar la pintura) y unas felpas ayudan a sacarle toda la suciedad.

LEA MÁS: Pulseador soñaba hacer bicicletas para personas con discapacidad y lo logró

Curiosamente, no se asoma espuma por ningún lado, pero eso no quiere decir que no se la estén lavando. Dentro del agua vienen productos y champús especiales de limpieza que, combinados con una tecnología que produce vibraciones a través del agua, arrancan hasta el barro más seco y pegado.

Así se ve la máquina por dentro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una vez que terminó el ciclo de lavado, se le puede ordenar a la máquina hacer un secado con un par de turbinas que lanzan aire.

El agua cae en un pequeño pozo que hay debajo de la máquina y está lista para usarse de nuevo.

A partir de ese momento, es decisión suya qué sucede.

“Podemos hacer tratamientos de sellado cerámico, podemos hacer tratamientos de encerado, podemos hacer tratamientos de pulido. Eso va de la mano con el material con el que esté hecha la bicicleta”, aclaró el experto.

Toda la tecnología trata con muchísimo cuidado su bicicleta. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Incluso, nos adelantó que, si usted quiere, pueden utilizar una tecnología láser para alinearle el marco de la cleta y que salga puras tejas.

Todo este proceso, dependiendo de lo que usted pida, puede durar menos de media hora.

A su servicio

Lo mejor de todo es que este servicio está disponible para todas las personas que visiten Ciclo Boutique.

Resulta que, por mandato, todas y cada una de las bicicletas que entran a revisión al taller sí o sí tienen que pasar por esta máquina, para mantener el taller intacto y libre de grasa y tierra.

Antes de meter la bici en el Cycle Wash, se le da una lavadita para eliminar excesos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ahora, si lo que usted quiere es, únicamente, contratar el servicio de limpieza, también puede hacerlo.

Según nos explicaron, como esta tecnología es tan nueva, lleva un par de semanas en el país, y aún están decidiendo qué tipo de paquetes ofrecer a sus clientes, pero un lavado normal podría salir en unos 7.500 colones.

LEA MÁS: Un aparato pequeño, que se consigue desde los ¢8 mil, podría evitar una desgracia en su casa

El Cycle Wash está disponible, únicamente, en Ciclo Boutique, en Avenida 5 en San José centro, para que se dé una vuelta y le dejen la bicicleta chaineada.