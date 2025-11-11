¿Cómo invertir bien su aguinaldo este 2025? Estos son los mejores consejos según expertos

Diciembre es sinónimo de alegría, unión familiar y celebraciones, pero también de gastos adicionales que pueden desequilibrar las finanzas personales.

Por este motivo, el Banco Nacional (BN) presentó su campaña “Aguinaldo con propósito: siete consejos para iniciar el año con tranquilidad financiera”, con el fin de promover un uso responsable de este ingreso adicional durante la temporada de fin de año.

La entidad recordó que diciembre es sinónimo de alegría, celebraciones y del esperado aguinaldo, un ingreso que puede convertirse en una herramienta para fortalecer la salud financiera personal y familiar. Sin embargo, advirtió que el entusiasmo de las fiestas a veces lleva a gastar más de lo previsto y comenzar el nuevo año con preocupaciones económicas.

Con decisiones conscientes, el aguinaldo puede ser el punto de partida para arrancar el 2026 con tranquilidad, metas claras y mayor bienestar. La asesora financiera y coach del BN, Yadira Ferreto, compartió siete recomendaciones prácticas para aprovechar este ingreso con inteligencia.

El Banco Nacional recomienda planificar el uso del aguinaldo para evitar gastos innecesarios. (Canva/Canva)

Siete consejos del Banco Nacional

Disfrute con responsabilidad: reserve una parte para celebrar y dar regalos, pero sin comprometer su estabilidad. Hacer una lista de compras con prioridades ayuda a evitar gastos impulsivos. Evite endeudarse sin sentido: no compre regalos sin propósito o muy costosos solo por compromiso. A veces, un detalle hecho por usted tiene más valor. Revise su capacidad de pago: si considera comprar a crédito, asegúrese de que podrá asumir la cuota mensual sin afectar su presupuesto. Cree o refuerce su fondo de emergencia: destinar una parte del aguinaldo a imprevistos le dará tranquilidad y liquidez ante cualquier eventualidad. Pague deudas pendientes: empiece por las que tienen intereses más altos y, si tiene saldos pequeños, cancelarlos le dará paz al iniciar el año. Ahorre para metas claras: ya sea vivienda, educación o cualquier objetivo importante, el aguinaldo puede ser el primer paso hacia esos sueños. Invierta en su futuro: considere opciones seguras que generen rendimientos a mediano y largo plazo. Invertir es una forma de hacer que su dinero trabaje para usted.

Pagar deudas y crear un fondo de emergencia son los primeros pasos antes de invertir. (Shutterstock/Shutterstock)

Llamado a la planificación

El inicio de un nuevo año es el momento ideal para revisar el presupuesto, establecer metas financieras realistas y adoptar hábitos de consumo responsables. La entidad reiteró que usar el aguinaldo con propósito significa disfrutar las fiestas sin endeudarse más de lo que se puede pagar y pensar en el mañana, usando parte del dinero para ahorrar, invertir o cumplir metas que generen tranquilidad y crecimiento.

