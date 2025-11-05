Caja Costarricense de Seguro Social destina más de ₡50 mil millones para pensiones y licencias

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el segundo presupuesto extraordinario de 2025, con recursos que permitirán garantizar servicios y prestaciones, así como el pago de las licencias por fase terminal y el pago de las pensiones no contributivas y su aguinaldo en lo que resta del año.

Según la CCSS, este segundo presupuesto extraordinario fue autorizado con base en la recomendación técnica de la Gerencia Financiera y en el dictamen emitido por la Dirección de Presupuesto Institucional.

El presupuesto subió a 50.458,8 millones de colones.

¿Cómo estará distribuido el presupuesto?

Se destinarán 2.742,5 millones de colones para el Seguro de Salud. De esta cifra, 2.700 millones de colones serán dirigidos al pago de las licencias por fase terminal y el cuido de niños gravemente enfermos.

La Junta Directiva de la CCSS aprobó el segundo presupuesto extraordinario 2025 para pagar licencias y pensiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cabe mencionar que estos recursos se habían agotado desde finales de agosto de este año.

Además, 36.161,6 millones serán destinados para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar las pensiones.

Los 11.554,7 millones de colones restantes serán asignados al Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) para el pago de las pensiones y aguinaldo de casi 150 mil beneficiarios.

“La aprobación de este presupuesto extraordinario es vital para mantener el pago de las licencias de cuido de pacientes en fase terminal y de cuido de menores gravemente enfermos, así como de licencias extraordinarias. También contempla montos destinados al IVM y el RNC para garantizar los pagos de pensiones y aguinaldos”, dijo Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

La Contraloría General de la República deberá revisar el segundo presupuesto extraordinario que la CCSS aprobó. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Gerencia Financiera remitirá este presupuesto extraordinario a la Contraloría General de la República para que lo revise.

