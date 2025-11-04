“El amor de mi vida durmió en mis brazos”: Paola Vega lamenta la muerte de su gata Nuska

La exdiputada Paola Vega está atravesando una triste situación que cualquier dueño de una mascota no quisiera pasar: Se murió su querida gata, Nuska.

A través de una publicación en redes sociales, ella compartió que su gata no aguantó más y falleció en sus brazos.

Mientras la dormían, Vega le cantaba una canción muy especial que había creado.

La exdiputada Paola Vega se despidió de su gata Nuska, quien murió tras un año lleno de complicaciones de salud. (Minor Solís)

“El amor de mi vida durmió en mis brazos, mientras le cantaba su canción favorita que le inventé hace muchos años y luego de haberse comido un churu de mis manos. Me pesa la vida”, escribió la exdiputada.

Ella compartió dos fotos de su gata, una de ellas aparece dormida, y la otra en los brazos de Vega.

La exdiputada Paola Vega compartió la triste noticia de que su gata Nuska murió. Hace poco ella se enteró que tenía cáncer. (Paola Vega/Paola Vega)

Tenía cáncer

Unos días antes de su fallecimiento, la exlegisladora contó a sus seguidores que su gata tuvo un año muy difícil para su salud. Recientemente, a ella le confirmaron algo que todos temen, que Nuska tenía cáncer.

“Hicimos todos los exámenes y procedimientos posibles para intentar salvarla, pero, lamentablemente, ya no hay nada que se pueda hacer. No sé si nos queden horas o días. Nadie lo sabe. Pero ni un siglo alcanzaría para la cantidad de amor que le tengo”, escribió.

Ella describió a Nuska como su familia, su refugio y su compañía constante.

“Ha estado a mi lado en cada lágrima y en cada risa, me cabecea con ternura cuando estoy feliz, es el primer sonido que escucho al despertar y lo último que sienten mis manos al acostarme. Ha sido mi hogar en forma de ronroneo”, expresó.

La exdiputada señaló que la vida puede ser brutalmente cruel, pero también generosa. Agradeció por el privilegio que tuvo de conocerla y vivir a su lado “el amor más puro y hermoso” durante 14 años.

