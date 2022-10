Paola Vega: “Cenizas de Chavela Vargas se esparcieron en el país a petición suya”

La exdiputada Paola Vega fue la impulsora del proyecto para declarar a Chavela Vargas benemérita de la Patria, designación que se hizo realidad el pasado jueves con el apoyo de 42 diputados y cuatro en contra.

Chavela Vargas murió el 5 de agosto del 2012. (Agencia el Universal/El Universal de México)

Por eso La Teja la llamó para conocer mejor sus intenciones con la polémica designación y entre sus argumentos nos contó detalles muy interesantes.

“Ella no odiaba a Costa Rica, eso fue un mito que la propia artista aclaró, montado por la prensa rosa con tal de vender y algunos detractores que la querían dejar en mal. Ella venía constantemente al país y hasta pidió esparcir parte de sus cenizas en Costa Rica, lo cual se cumplió hace dos o tres meses con una ceremonia en el Caribe Sur”, explicó la exlegisladora idependiente, luego de separarse del Partido Acción Ciudadana.

Vega confesó que lo que la impulsó a proponer a Vargas, fue la admiración que tiene de su obra.

¿Por qué el benemeritazgo de Chavela Vargas causa polémica?

“Averiguando sobre su vida, me pareció oportuno que el país de alguna manera hiciera las pases con Chavela, quien tuvo que exiliarse en otro país por ser víctima de la sociedad de la época que era muy machista, y que no aceptada su sexualidad diversa. La sociedad conservadora de ese tiempo no la aceptó y le dio un trato bastante grosero”, explicó Paola.

Además del gran legado musical de Chavela Vargas, que fue reconocida en el mundo, Vega dijo que le pareció importante aclararles a los ticos que ella en vida desmintió lo que se decía de su supuesto odio por Costa Rica.

Isabel Vargas Lizano, Chavela Vargas: Benemérita de las Artes Patrias 💜



Honramos tu memoria, querida Macorina.



¡Gracias diputados por el apoyo a la Ley!



Honor. Justicia. Memoria. pic.twitter.com/UxE1CyH0o7 — Paola Vega 🫧 (@paolavegar) October 20, 2022

“Ella seguía amando al país, venía frecuentemente, visitaba el cantón de Flores y ya estando más viejita recibió gustosa homenajes costarricenses como ser hija predilecta del cantón, y de embajadas ticas en otros países. Y hubo un momento en que vino y se conmovió tanto de ver cómo las nuevas generaciones habían cambiado esa homofobia y admiraban su música que dio un concierto gratuito en la Universidad de Costa Rica en agradecimiento.

¿Qué opina la Iglesia de la cremación y esparcir las cenizas de los muertos?

“Era un proyecto que buscaba reconocerla como una artista que nació en este país. La familia cercana estaba al tanto del benemeritazgo y nos dijeron que ella sentía una nostalgia por su pueblo natal”, puntualizó Vega.