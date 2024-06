¿Cómo tener una tarjeta de crédito y no morir en el intento?

Las tarjetas de crédito son herramientas que pueden pegar una salvada a la hora de compar algo, pero si se usan de forma irresponsable pueden convertirse en una tortura.

El experto financiero, Daniel Suchar, explicó los datos y fechas que todas las personas que tienen tarjetas de crédito deben tener presentes para mantener una vida financiera saludable y también ofreció un bolado importantísimo sobre cuánto es el máximo que se debe gastar con este tipo de tarjetas, según su salario.

Las tarjetas de crédito pueden ser una salvada si se usan con responsabilidad. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

“La tarjeta de crédito es una herramienta de pago que tienen los ciudadanos y que consiste en postergar el pago del consumo que hoy tenemos, unos 35 o 40 días después, lo que quiere decir que siempre vamos a tener que pagar esa plata.

“No se puede tomar en consideración o no hay una verdad absoluta sobre qué se puede pagar con tarjeta y qué no, porque usted puede pagar todo si quiere con la tarjeta de crédito, ahora bien, esta no va a generar ningún tipo de intereses si usted, con buena educación financiera sabe que el día de pago, dentro de un mes, usted llega con toda la plata que consumió”, explicó Suchar.

El experto citó el ejemplo de que las personas pueden hacer una compra en el supermercado, pagar el colegio de los niños, puede estar viajando en transporte tipo Uber, pagar la electricidad, el internet y todo lo que quieran con la tarjeta de crédito, pero, si todo eso sumó medio millón de colones, tiene que saber que ese medio millón lo tiene que tener disponible dentro de un mes.

Si usted no respeta la fecha de pago, empieza a crecer la bola de nieve. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

Atención con las fechas de las tarjetas de crédito

Suchar asegura que el secreto está en ser ordenado con la plata y tener muy presente las fechas de corte y de pago para no meter las de andar.

“Las dinámicas de las tarjetas de crédito están basadas en una línea del tiempo donde hay primero un periodo de consumo de los gastos que va pasando en la tarjeta. Luego viene la fecha de corte que usan los bancos para decirle a usted: en este mes consumió medio millón de colones, por ejemplo.

“Después hay un periodo de gracia que por lo general es de unos quince días entre la fecha de corte y la fecha de pago y esa fecha de pago es cuando usted tiene que llegar con ese medio millón de colones a cancelar la deuda”, explicó.

Es en ese momento donde un mal manejo del dinero hace que todo se vuelva una pesadilla, por eso es importante que usted esté en la jugada y sepa lo que pasa si no paga la plata que debe o la paga tarde.

Trate de que los gastos que paga con la tarjeta sean de al menos un 10% menos de su salario para que pueda respirar. Foto: Shutterstock.

“¿Qué pasa si el día de pago usted no llegó con la plata completa? Por supuesto que le van a cobrar intereses sobre el dinero que no llegó, o sea, si usted llegó con 300 mil y la deuda era de medio millón de colones, entonces le van a cobrar intereses por los 200 mil que no pagó.

“Ahora bien, ¿qué pasa si el día de pago usted no paga nada, sino que llega dos días después? Entonces va a empezar a tener un monto de intereses por moratoria que es diferente al otro interés, este es por haber llegado tarde; la peor combinación que puede tener es llegar tarde y, además, sin toda la plata, es decir, llegar con 300 mil colones, cuatro días después del día de pago, entonces le van a cobrar intereses por moratoria y también por no llegar con toda la plata; si eso se repite se va haciendo una bola de nieve por los intereses”, detalló el experto financiero.

Sáquele el jugo a las tarjetas de crédito

Suchar dice que no hay que satanizar las tarjetas de crédito y que el hecho de que muchas personas hayan tenido malas experiencias con ellas, no significa que a todo el mundo le vaya a pasar, para eso hay que tener mucho cuidado, ser ordenados y precavidos.

El día de pago debe saldar la deuda completa para evitar el pago de intereses. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

“La idea de tener una tarjeta de crédito es más bien aprovechar toda la ventaja de no estar cargando efectivo o menudo todos los días, pero también tener en consideración de que el uso de la tarjeta de crédito no es un barril sin fondo.

“Para evitar malas experiencias lo más sano es tener un tope de gastos en la tarjeta que se recomienda sea de un diez por ciento menos de su salario completo. Eso significa que si usted gana medio millón de colones, ojalá que usted tenga una tarjeta de crédito de máximo 450 mil por aquello de que de repente llegue al techo de la tarjeta, pero aun así le quede un poquito más para que no ande viviendo a coyol partido coyol comido”, aseguró el experto.