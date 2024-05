¿Por qué al alcalde de San José le están haciendo un aumento salarial al mes de iniciar sus labores?

El alcalde de San José, Diego Miranda, está en el ojo del huracán por la aprobación de un ajuste salarial, a un mes de iniciar labores en el ayuntamiento. Albert Marín. (Albert Marín)

El alcalde de San José, Diego Miranda, está en el ojo del huracán porque a casi un mes de iniciar sus labores recibiría un aumento en su salario.

El martes anterior, el Concejo Municipal de San José aprobó el aumento para Miranda y para la primera vicealalcadesa Yariela Quirós. El ajuste sería de ¢175.000 por cada salario mensual, por lo que Miranda pasaría de ganar ¢5.565.000 a ¢5.740.000. Este ajuste aún no está en firme.

Miranda salió al paso de los cuestionamientos y publicó un video en donde hace un descargo:

LEA MÁS: El alcalde electo de San José Diego Miranda reveló si el morado de su partido tiene que ver con Saprissa

“Lo primero es que, a la gente que me dio la confianza, decirle que no voy a traicionar esa confianza, no es mi intención venir a recetarme un aumentazo salarial para traicionar la confianza que me dio la gente de manejar de forma austera los fondos públicos.

“Quiero hacer la aclaración a la gente, de que mi persona ni el Concejo Municipal hemos tomado la decisión de hacer ningún aumento salarial. Es una directriz que genera una recalificación del salario, a través de la interpretación de salarios de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José, de acuerdo a la Ley 9635, que establece el tope de lo que deben ser los salarios de un funcionario.

“Aclaro de manera contundente que la respuesta que nos dé la Contraloría General de la República la vamos a acatar al pie de la letra y estoy generando una instrucción para que ese aumento salarial, si fuese el caso, se congele y no se dé de ningún manera”.

Según la Contraloría, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente Rodrigo Chaves, cuyo sueldo es de ¢5.565.000. Casa Presidencial.

La oposición. Según la Contraloría, el salario más alto de los funcionarios públicos es el del presidente de la República, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Marco de Empleo Público. El sueldo del presidente Rodrigo Chaves es de ¢5.565.000 y por eso, el órgano contralor rechaza las solicitudes de ajuste salarial que sobrepase este monto.

“No es aumento”

Allan Vázquez, director de Talento Humano de la Municipalidad de San José, explicó las razones por las cuales se envió el ajuste a aprobación del Concejo Municipal.

Según Vásquez, este no es un aumento, porque en su criterio, los aumentos se hacen cuando se tienen que solventar temas como el costo de la vida, revaloración de los salarios y en este caso, el ajuste se aplicó tomando en cuenta los salarios estipulados en la Ley 9635 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”.

“Estamos claros que con la promulgación de la ley se aplicó un tope a los salarios y cuando estaba el anterior alcalde y vicealcaldesa se les aplicó el tope a partir de mayo del 2020. Este ajuste se hizo tomando en cuenta el salario más bajo de la escala salarial de la Dirección General de Servicio Civil, que es de misceláneo 1 y en ese entonces, el salario base era de ¢287 mil mensuales.

Alcalde de San José responde a críticas por aumento de sueldo

“Este salario se multiplica por 20 y así se calcula el sueldo que recibía don Johnny Araya, que era de ¢5.740.000. Durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 mandamos los presupuestos para que fueran aprobados por la Contraloría y en diciembre del año pasado, la Contraloría no no aprueba los montos correspondientes a los salarios, porque determina que hay un exceso y por eso nos queda la duda sobre lo que se pagaba anteriormente”, afirmó.

Ante este panorama, Vásquez expresó que la muni hizo una consulta al Servicio Civil a inicios de año y esta institución respondió en abril, que los salarios se calculan según el monto base de 287 mil colones al mes, el monto que está vigente desde el 2020.

Además, recordó que, según un decreto firmado el 7 de octubre del 2022, se estableció que “las instituciones públicas que no han aplicado el aumento deberán incluir dentro de su prepuesto para el año 2024 ‘los recursos presupuestarios necesarios para realizar el pago retroactivo del aumento salarial, para hacer efectivo dicho pago a partir del 2024′ y manifestó que ambos salarios (alcalde y vicealcaldesa) se ajustaron a las condiciones previstas en la Ley 9635.

LEA MÁS: Esto dice Diego Miranda por aumento de salario a un mes de asumir Municipalidad de San José

“Nosotros entendemos lo que nos dice el Servicio Civil, que ellos no nos pueden decir que no aumentemos los salarios, pero nos dan la referencia de los montos más bajos. Con esta respuesta, llevamos la solicitud para hacer la modificación al presupuesto y que se haga el ajuste al salario que se aprobó y que al día de hoy no se está pagando”, explicó.

El funcionario municipal dejó claro que están actuando de acuerdo a la ley y esta no es una iniciativa de alcalde anterior, Johnny Araya ni de su sucesor, Diego Miranda.

El ajuste fue aprobado por el Concejo Municipal de San José, el martes anterior. Captura de pantalla, Municipalidad de San José.

“En este momento, el ajuste no se está pagando. Fue aprobado por el Concejo Municipal, pero aún no queda en firme, porque tenemos entendido que el alcalde hará una consulta ante la Contraloría General de la República, quien aclarará si se aplica el ajuste o no. En caso de que la Contraloría ratifique el ajuste, el alcalde no podrá renunciar a este dinero de más que se dará”, expresó.