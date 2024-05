Esto dice Diego Miranda por aumento de salario a un mes de asumir Municipalidad de San José

El alcalde de San José Diego Miranda sale al paso de las críticas por el ajuste de su salario. Albert Marín. (Albert Marín)

Diego Miranda, alcalde de San José, salió al paso de las críticas por el ajuste salarial que fue aprobado por el Concejo Municipal el martes anterior.

El ajuste salarial ha sido criticado por decenas de personas porque Miranda asumió el cargo de alcalde el primero de mayo anterior y ya recibiría un poco más de salario.

La muni publicó un video con el descargo del alcalde, el cual dejaremos completo a continuación:

“Lo primero es que, a la gente que me dio la confianza, decirle que no voy a traicionar esa confianza, no es mi intención venir a recetarme un aumentazo salarial para traicionar la confianza que me dio la gente de manejar austera los fondos públicos.

“Lo otro que quiero decir es que los malintencionados titulares que han sacado esta semana coinciden con una serie de hallazgos y de avances que hemos tenido en la administración municipal durante los últimos días.

“Uno de ellos es con los parquímetros, donde la nueva implementación que queremos hacer de ese sistema permite ahorrar entre 6 mil y 7 mil millones de colones a la municipalidad, en un contrato de 10 años.

“Y el otro caso importantísimo es el caso de corrupción en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que casi ningún medio ha querido ventilar y que es fundamental para manejar buenos servicios deportivos y recreativos en el cantón.

“Quiero hacer la aclaración a la gente, de que mi persona ni el Concejo Municipal hemos tomado la decisión de hacer ningún aumento salarial. Es una directriz que genera una recalificación del salario, a través de la interpretación de salarios de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José, de acuerdo a la ley 9635, que establece el tope de lo que debe ser los salarios de un funcionario.

“Aclaro de manera contundente que la respuesta que nos de la Contraloría General de la República la vamos a acatar al pie de la letra y estoy generando una instrucción para que ese aumento salarial, si fuese el caso se congele y no se dé de ningún manera.

“Voy a mantener mi palabra, sobre lo que le dije a la gente en campaña y vamos a cumplir como lo hemos venido haciendo”.