Diputado Leslye Bojorges le propuso a Ariel Robles un reto al mejor estilo de la casa de los famosos

El diputado Leslye Bojorges del PUSC invitó a Ariel Robles, del Frente Amplio, a participar en un reto. Archivo. (Asamblea Legislativa)

El diputado socialcristiano Leslye Bojorges le lanzó un reto público a su compañero en la Asamblea Legislativa, el frenteamplista Ariel Robles, como si la Asamblea Legislativa fuera la casa de los famosos.

Resulta que hace unos días, Robles dijo que llevaría a Bojorges al Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias, con respecto a nombramientos de familiares en el MEP.

“Gato por liebre es pintarse uno como un luchador ético anticorrupción, una persona incuestionable y resulta que es tener un pasado absolutamente irregular, un pasado extraño dentro de su proceso en el Ministerio de Educación Pública.

LEA MÁS: Un diputado reveló un dato privado de Pilar Cisneros de Pilar Cisneros y se armó un megapleito

“La denuncia que le tenemos preparada a la Fiscalía por tráfico de influencias ante los nombramientos de toda su familia en el Ministerio de Educación Pública, adónde por casualidad en la dirección que usted dejó disponible hoy, está su hermano”, aseguró Robles el lunes.

El frenteamplista Ariel Robles calificó como una payasada la invitación a reto del legislador socialcristiano. Archivo.

La idea

Bojorges, como era de esperarse, brincó ante la acusación de Robles lanzándole un particular reto, digno de un reality show.

“Diputado Ariel Robles, le lanzo un reto. ¿Qué le parece si mañana salimos al lobby del Plenario yo me pongo un polígrafo frente a las cámaras de televisión para poder demostrar que nada de lo que he dicho en este video es metira (se defiende de la denuncia de Robles de la que hablamos al incio de la nota)? Acambio de que usted se someta a un doping para ver si esta semana ha venido a trabajar bajo los efectos de alguna droga a trabajar al Plenario”, lanzó Bojorges en un video que subió a sus redes sociales y al que hasta publicidad le metió.

“Payasada”

La Teja conversó con Robles para conocer su posición al respecto y esto dijo el legislador del Frente Amplio.

“Ayer (martes) me pasaron un video, pensé que era un meme y luego me di cuenta de que no, me parece una bufonería, una payasada. En momentos en que se está señalando los vínculos extraños del señor diputado, en temas de nombramientos de sus familiares, es una tontería hablar de retos y estas cosas.

“Cuando la Fiscalía le pida la investigación, posiblemente va a decir que los reta a jugar escondido, es verdaderamente irracional, a quien debe responder el señor es a las autoridades que van a investigar si hay un delito, que es lo más importante a señalar, lo demás es una pura payasada”, comentó Robles.