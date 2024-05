Un diputado reveló un dato privado de Pilar Cisneros de Pilar Cisneros y se armó un megapleito

La diputada Pilar Cisneros está bravísima por que un legislador del Partido Liberación Nacional reveló un dato privado de ella.

El hecho se dio este martes en el plenario legislativo cuando Cisneros no estaba sentada en su curul.

Pilar Cisneros asegura que lo que hizo el diputado viola su privacidad. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El diputado Geison Valverde levantó la mano y pidió la palabra por el orden y se rajó con el dato.

“En el último control político que había tenido, para una cuestión del acta, mientras estaba en el control político en una de las partes estaba mencionando el tema del despido de más de 400 colaboradores de algunas bananeras y le hice la pregunta a doña Pilar (Cisneros) si ella les a conseguir trabajo y ella en un gesto con su cabeza me dijo que sí, entonces es tal vez para todas esas personas y todas las personas desempleadas del país, decirles que pueden enviar su currículum al (y dijo el número de celular de la diputada) o al correo pilar.cisneros@asamblea.go.cr”, dijo el liberacionista.

LEA MÁS: ¡Por nada del mundo deje que su perro se coma un abejón de mayo!

Este miércoles la legisladora dijo a La Teja que estaba muy molesta por lo ocurrido.

“El número que dio es personal, yo no tengo teléfono de la Asamblea; es el número que he tenido siempre, desde que salieron los celulares. Me parece una falta de respeto y una afrenta a mi derecho a la intimidad, pero lo hecho, hecho está y no pienso cambiar el número”, dijo Cisneros.

Al consultarle a la legisladora si tomará acciones por lo que hizo el diputado dijo que no.

Geison Valverde reveló un dato privado de Pilar Cisneros

“No, no pienso hacerlo. Ni siquiera (Geison) tuvo la valentía de esperar a que yo estuviera allí para poderme defender, estaba atendiendo una llamada del viceministro de Hacienda con una diputada del Frente Amplio en el cafetín y aprovechó ese momento para pedir la palabra por el orden y hacer lo que hizo.

“No, no pienso tomar ninguna acción al respecto”, agregó la diputada oficialista.

LEA MÁS: Diputado soltó una verdad sobre Rodrigo Arias que lo tiene incómodo y molesto

Segunda parte

Pero el asunto no se quedó ahí, este miércoles el presidente Rodrigo Chaves criticó en conferencia de prensa la acción del diputado y la calificó como una bajeza.

Luego, en el plenario, Geison le contestó al presidente y le “agradeció” al decir que por lo que dijo el mandatario había recibido más mensajes que el día del cumpleaños y que muchos eran de amenazas de muerte hacia él y su familia, pero aseguró que eso no lo detendrá ni lo callará, aunque reconoció que sí se siente preocupado por la situación.

Geison Valverde llamó a los agentes del OIJ por las amenazas que recibió. Foto: Asamblea Legislativa.

“Gracias por mandar a su séquito de troles desde anoche, siguen llamando y mandando mensajes”, indicó el diputado, manifestando que la situación “la alimentó el presidente al mediodía en su circo televisivo”.

Pero la historia no acaba ahí, resulta que unos agentes del OIJ llegaron este miércoles en la tarde a la Asamblea a hablar con Geison por las amenazas que ha recibido.

LEA MÁS: La CCSS realizará una feria de emprendedores para conmemorar una fecha muy especial

Mientras el legislador conversaba con los investigadores, la diputada oficialista Ada Acuña pidió la palabra y bravísima dio el número de Geison a viva voz, también dio el de ella.

La situación se puso tan tensa en el plenario que Rodrigo Arias, presidente del Congreso, tuvo que pedir un receso de 20 minutos y mandar a llamar a los jefes de fracción para poner orden.

Luego del receso los diputados empezaron a tratar los temas que tenían en la agenda para avanzar con los temas del día.