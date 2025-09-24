Costa Rica estrena este miércoles una histórica moneda de ¢25, ¡tiene que verla!

Este miércoles 24 de setiembre, Costa Rica estrenará una moneda de ¢25, según informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Se trata de la tercera moneda de ¢25 de la serie Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias, la cual será alusiva a la Casona de Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste.

LEA MÁS: ¿Cuántos estadios nacionales se podrían construir con lo que la pagó Heineken a FIFCO?

Esta moneda de 25 colones empezará a circular este miércoles. (BCCR)

En el reverso de la nueva moneda se leen los textos “Provincia de Guanacaste”, “Casona de Santa Rosa”, y el año de la colección “2023″.

“En el diseño se destaca la Casona de Santa Rosa, reconocida por la histórica Batalla de Santa Rosa, donde Costa Rica luchó contra los filibusteros en 1856.

LEA MÁS: CCSS responde al video viral de la guarda bailando en Ebáis de Limón: esta fue la sanción

“En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas ‘República de Costa Rica’ y ‘Banco Central de Costa Rica’, y las dos barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento al tacto”, informó el BCCR.

Este miércoles también saldrá a circulación la moneda coleccionable con ese mismo motivo.

“El Banco Central de Costa Rica (BCCR) podrá a disposición de la ciudadanía 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche. Estas monedas tendrán un precio de ¢9.050, en cualquiera de las dos presentaciones", detalló la entidad.

LEA MÁS: ¿Por qué bostezar es contagioso? Esto dice la ciencia

También hay a la venta una moneda coleccionable. (BCCR)

Con el fin de que las monedas lleguen a la mayor cantidad de público posible, la venta se limitará a un máximo de dos unidades por persona.

Esas monedas coleccionables se podrán conseguir en distintas entidades financieras como el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular, BAC Credomatic, Banco Promérica, Scotiabank, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, Coopegrecia, Coopealianza, Coopesanramón, Coopeande, Coopenae, Coopecar, Asociación Numismática Costarricense y los Museos del Banco Central de Costa Rica.