En Expomóvil hay un carro que frena solo en caso de que el chofer se desmaye

En la Expomóvil 2025 hay carros para todo tipo de gustos: para los que buscan autos grandes, también pequeños, algunos muy rápidos, otros más económicos, pero también hay chuzos para los amantes de la tecnología.

Uno de los vehículos que tiene la tecnología más marcada es el Tank 500 de la marca GWM.

LEA MÁS: Este es el carro eléctrico más barato que encontrará en la Expomóvil 2025

El Tank 500, de GWM, es un chuzo con mucha tecnología. (Cortesía)

Gerardo Quirós, gerente de marca regional de la empresa que trajo estos carros a la Expomóvil, contó el montón de cosas interesantes y tecnológicas que tiene.

Lo primero que nos dijo es que este carrazo tiene capacidad para siete personas y una caja automática de nueve velocidades. Es de gasolina.

LEA MÁS: El carro que siempre soñó lo espera en Expomóvil 2025

Es 4x4 y una de sus particularidades es que tiene ese sistema activo en todo momento.

“Incluye un sistema avanzado de todoterreno que permite elegir entre diferentes tipos de modos de manejo; por ejemplo, le permite elegir el modo de manejo para andar en arena, en piedra, así como en lodo.

Tank 500 de GWM (Cortesía de Gerardo Quirós/Cortesía de Gerardo Quirós)

“Hay dos aspectos de los modos de conducción que destacan de este vehículo. El primero se llama crawl control y lo que hace es que el carro acelere y frene automáticamente por usted, si está en un terreno complicado, rocoso, por ejemplo, donde tiene que ir despacio”, contó.

El otro aspecto es la función del tank turn, que le permite al conductor maniobrar en espacios cerrados.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves dijo algo que no es verdad y el ministro de Seguridad lo apoyó

“Lo que hace el tank turn es que bloquea una de las llantas de atrás, entonces, cuando está dando vuelta, el radio de giro se hace más corto”, explicó.

El carro tiene dos pantallas: una de 12 pulgadas con una superalta resolución en la parte de los instrumentos, en la que se mide la velocidad, las revoluciones por minuto, etcétera.

El carro tiene dos pantallas buenísimas. (Cortesía)

Al lado, donde se controla la música, el aire, y otras funciones, trae otra de 14,6 pulgadas. Ahí se ofrece navegación y multimedia, que le permite conectar su teléfono vía Apple CarPlay o Android Auto.

La seguridad es muy buena, hasta frena solo

A nivel de seguridad, el carro está muy bien equipado, cuenta con once asistencias de distintos tipos.

“Incluyendo el control crucero que se adapta, no solo mantiene la misma velocidad, sino que frena automáticamente, si ve que el carro de adelante se detiene.

LEA MÁS: ¿Qué pasa en un divorcio sin hijos y con una esposa que no trabaja?

“También hay un tema que se llama lane keeping assist, que se enfoca en mantener el auto en el centro del carril para que no se salga ni para el otro carril, ni para fuera de la calle. Esto funciona por múltiples cámaras que están en distintas partes del vehículo. Cuando la persona se está saliendo del carril, él avisa, hace lo mismo cuando el chofer quita las manos del volante”, detalló el gerente.

Este carro frena solo si usted se desmaya y se acerca mucho a otro carro. (Cortesía)

Este carro es tan chuzo que si, por ejemplo, usted va manejando y sufre un desmayo y él detecta que se está acercando mucho a un carro, frena solo.

Otra cosa curiosa que tiene es que posee un control de olor muy particular y novedoso. Si usted sale a pasear y se antoja de comer pollo frito, pero no tiene tiempo para detenerse y se lo tiene que comer en el carro, es probable que el vehículo quede con ese olor particular.

“Trae incluido en su sistema de aire acondicionado tres diferentes tipos de fragancia para cuando ha quedado un olor feo en el carro. Desde la misma pantalla del automóvil, puede escoger alguna de estas tres fragancias, para dar un olor agradable”, explicó.

Probablemente, usted se esté preguntando cuánto cuesta este chuzo. Le contamos que ahorita en la Expomóvil tiene un precio de feria de $54.990 (unos ¢27.659.970).