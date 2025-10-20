Estos son los dos países de Centroamérica con la deuda pública más alta

Costa Rica, El Salvador y Panamá lideran el ranking de deuda pública en Centroamérica. (Shutterstock/Shutterstock)

La deuda pública continúa siendo un desafío estructural en Centroamérica, donde Costa Rica, El Salvador y Panamá encabezan el ranking regional de países más endeudados en relación con su Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con un análisis de la revista Estrategia & Negocios (revistaeyn.com) basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos centrales, el aumento del gasto público, los intereses de la deuda y la dependencia del financiamiento externo han elevado las presiones fiscales en la región durante 2025.

La deuda global continúa en niveles históricamente altos, alcanzando casi el 93 % del PIB mundial, según el Monitor Fiscal del FMI. En contraste, la deuda privada cayó al 143 %, su nivel más bajo desde 2015.

LEA MÁS: ¿Cuánto dinero está perdiendo Costa Rica por culpa de las presas? Esto dice un experto

En América Latina, la emisión soberana en moneda fuerte subió 54 % en el primer semestre de 2025, alcanzando US$38.600 millones, de acuerdo con Fitch Ratings, un reflejo de la mayor demanda de financiamiento externo para sostener el gasto público.

El Salvador: la deuda más alta de la región

El Salvador ocupa el primer lugar del ranking con una deuda equivalente al 87 % del PIB, que asciende a US$22.128 millones. Del total, US$10.970 millones corresponden a los fondos privados de pensiones, alimentados por los aportes obligatorios de los trabajadores.

Expertos citados por Estrategia & Negocios advierten que este modelo de financiamiento interno genera dependencia de recursos limitados y reduce el margen de maniobra fiscal del gobierno salvadoreño.

Costa Rica: disciplina fiscal en medio del endeudamiento

Costa Rica mantiene una deuda pública total de US$71.213 millones, equivalente al 58 % del PIB. Según revista Estrategia & Negocios, el país muestra una ligera reducción interanual debido a los superávits primarios y un crecimiento económico superior al esperado, factores que han ayudado a contener su deuda tras años de presión fiscal.

Panamá: endeudamiento histórico

Panamá alcanzó en julio de 2025 una deuda pública récord de US$57.515 millones, equivalente al 58 % del PIB. El aumento se atribuye a nuevas emisiones de deuda y al uso de mecanismos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para financiar infraestructura.

LEA MÁS: Estos son los feriados que le quedan al 2025, ¿son de pago obligatorio?

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas panameño, solo en los primeros siete meses de 2025 el país se endeudó US$3.778 millones adicionales, además de compromisos adquiridos mediante proyectos “llave en mano” y deuda corporativa estatal.

Guatemala, Honduras y Nicaragua con endeudamiento moderado

Guatemala presenta una deuda de US$32.912 millones (26 % del PIB), Honduras de US$10.013 millones (29,4 %) y Nicaragua de US$8.822 millones (38 %). En este último caso, el 78,8 % de los préstamos provino de fuentes multilaterales, como el BCIE y el BID, según el Banco Central de Nicaragua.

Aunque estos países mantienen niveles más bajos, el FMI advierte una tendencia ascendente en los próximos años, impulsada por el aumento del gasto público y la desaceleración económica regional.

Perspectiva del FMI

Fitch Ratings advierte sobre el aumento del endeudamiento en América Latina durante 2025. (Shutterstock)

El FMI prevé que la deuda pública global superará el 100 % del PIB en 2029, lo que implicará nuevos desafíos fiscales. En Centroamérica, los gobiernos deberán equilibrar el crecimiento económico con políticas de consolidación fiscal para evitar mayores presiones sobre el gasto social y la inversión pública.

Nota con ayuda de IA.