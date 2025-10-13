Modo avión al cargar el celular: el truco que muchos desconocen y acelera la batería

El modo avión permite cargar el celular más rápido y protege la batería al desactivar funciones que consumen energía. (Canva/Canva)

Aunque fue creado para evitar interferencias durante los vuelos, el modo avión tiene un uso útil en tierra: acelerar la carga del celular. Cuando se activa, el teléfono no se apaga, pero desconecta todas las señales inalámbricas, incluyendo:

Red celular: El dispositivo deja de buscar antenas de telefonía.

WiFi: Se corta la conexión con redes inalámbricas.

Bluetooth: Se detiene la comunicación con accesorios cercanos.

GPS y servicios de localización: La mayoría de las funciones de geolocalización quedan suspendidas.

En resumen, el modo avión aísla temporalmente el teléfono, reduciendo su consumo de energía en segundo plano.

La ciencia detrás de la carga rápida

Cuando el celular está cargando, la energía que recibe se divide entre dos tareas: mantener las funciones activas (redes, datos, procesos en segundo plano) y recargar la batería. Al activar el modo avión, se eliminan esos procesos secundarios y más electricidad se dirige directamente a la batería, acelerando su recuperación de energía.

Además, el procesador reduce su actividad, generando menos calor durante la carga. Esto no solo acorta el tiempo necesario para completar el ciclo, sino que también mejora la salud de la batería a largo plazo.

Un beneficio adicional: menos calor y más vida útil

Activar el modo avión reduce el consumo de energía y acelera la carga del celular.

Las baterías de iones de litio —presentes en casi todos los smartphones modernos— se degradan más rápido cuando están expuestas a altas temperaturas.Al cargar el teléfono en modo avión, el sistema trabaja con menos esfuerzo, el dispositivo permanece más frío y la batería sufre menos desgaste químico.

Este hábito puede contribuir a que el teléfono conserve su capacidad máxima de carga durante más tiempo.

Un truco simple con resultados reales

La próxima vez que necesite una carga rápida antes de salir de casa, pruebe este truco: active el modo avión y conecte el cargador. Ganará minutos valiosos y estará cuidando uno de los componentes más importantes de su teléfono.

*Nota realizada con ayuda de IA.