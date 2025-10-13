Finanzas y tecnología

¿Qué documentos no se deben escanear en WhatsApp y por qué?

La nueva herramienta de WhatsApp permite escanear documentos sin necesidad de aplicaciones externas, pero expertos en ciberseguridad alertan sobre los riesgos de compartir archivos personales, bancarios o legales a través de la plataforma

Por El Universal / México / GDA
WhatsApp
WhatsApp ahora permite escanear documentos sin necesidad de apps externas. (Shutterstock/Shutterstock)

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporó recientemente una función que permite digitalizar documentos sin descargar aplicaciones adicionales. Esta herramienta facilita enviar archivos de manera rápida y directa, pero también plantea riesgos de seguridad si no se usa correctamente.

Según expertos, el escáner convierte documentos físicos en archivos digitales para su envío a través de la plataforma, lo que puede exponer datos sensibles si caen en manos equivocadas.

Documentos que no debe escanear en WhatsApp

Aunque la función no restringe el tipo de archivo que puede digitalizarse, la Oficina de Prensa de Techbit y organismos de ciberseguridad recomiendan no escanear ni compartir con frecuencia documentos que contengan información personal o confidencial:

  • Personales: Cédulas, pasaportes, actas de nacimiento, CURP, RFC, constancias médicas o cartillas militares.
  • Bancarios: Estados de cuenta, comprobantes de pago, tarjetas, tickets o constancias financieras.
  • Legales: Demandas, acusaciones, trámites judiciales o documentos con datos sensibles.
  • Académicos y laborales: Boletas, credenciales, constancias de becas o pagos, títulos y cédulas profesionales.

Enviar este tipo de información puede facilitar el robo de identidad o el uso indebido de datos personales.

Riesgos de ciberseguridad y estafas

De acuerdo con la aplicación de Meta y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCPSJ), en 2024 se reportó un aumento del 672% en casos de hackeos y estafas en cuentas de WhatsApp. Muchas de ellas involucraron usurpación de identidad o trámites falsos con documentos compartidos por los usuarios.

Las amenazas más frecuentes incluyen:

  • Suplantación de identidad con datos escaneados.
  • Solicitudes falsas de trámites o pagos.
  • Extorsión mediante mensajes o llamadas.

Cómo proteger sus documentos escaneados

En la imagen un teléfono con el ícono de WhatsApp.
Activar mensajes temporales ayuda a proteger archivos sensibles en WhatsApp. (Shutterstock/Shutterstock)

Para evitar el robo de información, los especialistas recomiendan las siguientes medidas de seguridad:

  1. Enviar documentos solo a contactos de confianza.
  2. Activar mensajes temporales o eliminar los archivos tras su uso.
  3. Guardar copias seguras en el correo o almacenamiento interno del dispositivo.
  4. Eliminar definitivamente los documentos del chat y del teléfono cuando ya no se necesiten.

Con estas precauciones, la nueva función de escaneo en WhatsApp puede aprovecharse de forma segura y responsable.

