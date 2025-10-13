¿Qué documentos no se deben escanear en WhatsApp y por qué?

WhatsApp ahora permite escanear documentos sin necesidad de apps externas. (Shutterstock/Shutterstock)

La aplicación de mensajería WhatsApp incorporó recientemente una función que permite digitalizar documentos sin descargar aplicaciones adicionales. Esta herramienta facilita enviar archivos de manera rápida y directa, pero también plantea riesgos de seguridad si no se usa correctamente.

Según expertos, el escáner convierte documentos físicos en archivos digitales para su envío a través de la plataforma, lo que puede exponer datos sensibles si caen en manos equivocadas.

LEA MÁS: WhatsApp se transforma: diez actualizaciones clave

Documentos que no debe escanear en WhatsApp

Aunque la función no restringe el tipo de archivo que puede digitalizarse, la Oficina de Prensa de Techbit y organismos de ciberseguridad recomiendan no escanear ni compartir con frecuencia documentos que contengan información personal o confidencial:

Personales: Cédulas, pasaportes, actas de nacimiento, CURP, RFC, constancias médicas o cartillas militares.

Cédulas, pasaportes, actas de nacimiento, CURP, RFC, constancias médicas o cartillas militares. Bancarios: Estados de cuenta, comprobantes de pago, tarjetas, tickets o constancias financieras.

Estados de cuenta, comprobantes de pago, tarjetas, tickets o constancias financieras. Legales: Demandas, acusaciones, trámites judiciales o documentos con datos sensibles.

Demandas, acusaciones, trámites judiciales o documentos con datos sensibles. Académicos y laborales: Boletas, credenciales, constancias de becas o pagos, títulos y cédulas profesionales.

LEA MÁS: ¿Qué es el “modo Capibara” en WhatsApp y cómo activarlo fácilmente?

Enviar este tipo de información puede facilitar el robo de identidad o el uso indebido de datos personales.

Riesgos de ciberseguridad y estafas

De acuerdo con la aplicación de Meta y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCPSJ), en 2024 se reportó un aumento del 672% en casos de hackeos y estafas en cuentas de WhatsApp. Muchas de ellas involucraron usurpación de identidad o trámites falsos con documentos compartidos por los usuarios.

Las amenazas más frecuentes incluyen:

Suplantación de identidad con datos escaneados.

Solicitudes falsas de trámites o pagos.

Extorsión mediante mensajes o llamadas.

Cómo proteger sus documentos escaneados

Activar mensajes temporales ayuda a proteger archivos sensibles en WhatsApp. (Shutterstock/Shutterstock)

Para evitar el robo de información, los especialistas recomiendan las siguientes medidas de seguridad:

Enviar documentos solo a contactos de confianza. Activar mensajes temporales o eliminar los archivos tras su uso. Guardar copias seguras en el correo o almacenamiento interno del dispositivo. Eliminar definitivamente los documentos del chat y del teléfono cuando ya no se necesiten.

Con estas precauciones, la nueva función de escaneo en WhatsApp puede aprovecharse de forma segura y responsable.

*Nota realizada con ayuda de IA.