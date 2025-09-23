Finanzas y tecnología

¿Por qué los celulares se calientan y qué riesgos tiene?

Muchos celulares se calientan, pero usted puede evitar que le pase al suyo

Por Hillary Chinchilla Marín
Cargar el celular de forma correcta evita el calentamiento (Canva/Canva)

El aumento de temperatura en los teléfonos celulares es un fenómeno común que ocurre cuando los componentes internos trabajan de forma intensa.

Según Samsung, algunas de las causas más frecuentes son:

  • Uso prolongado de juegos o aplicaciones pesadas.
  • Grabar videos o hacer transmisiones en vivo por mucho tiempo.
  • Cargar el celular con cargadores no certificados.
  • Usar el dispositivo en ambientes muy calientes o bajo la luz directa del sol.

Por su parte, Apple explica que los iPhone funcionan mejor entre 0° y 35 °C, y que el uso fuera de esos rangos puede afectar tanto el rendimiento como la seguridad de la batería.

Riesgos del sobrecalentamiento

El calentamiento no solo incomoda al usuario; también puede tener consecuencias técnicas y de seguridad:

  • Desgaste de la batería: altas temperaturas aceleran la degradación química de las baterías de litio, reduciendo su vida útil.
  • Rendimiento reducido: el sistema puede bajar la velocidad del procesador para enfriarse, generando lentitud o cierres inesperados.
  • Apagados automáticos: los teléfonos modernos tienen mecanismos de seguridad que los apagan cuando superan ciertos límites.
  • Riesgo de daños físicos: en casos extremos y poco frecuentes, una batería sobrecalentada puede hincharse o incluso incendiarse.

Cómo evitar que el celular se caliente

Estos recomiendan medidas sencillas:

Celulares que se calientan se pueden dañar (Canva/Canva)
  • No usar el teléfono mientras se carga, especialmente con juegos o videos.
  • Retirar fundas gruesas al cargarlo, pues retienen calor.
  • Cargarlo siempre con el cable y adaptador original o certificados.
  • Mantenerlo alejado de fuentes de calor directo, como el sol o un coche cerrado.
  • Cerrar aplicaciones en segundo plano que consumen recursos.

El sobrecalentamiento de los celulares es un problema frecuente que, aunque en la mayoría de los casos no es grave, puede tener consecuencias si se ignora. El buen uso, el cuidado en la carga y evitar la exposición a temperaturas extremas son claves para proteger tanto al dispositivo como al usuario.

Cargar el celular de forma correcta evita el calentamiento (Canva/Fotocomposición Canva)
*Esta noticia fue realizada con ayuda de Inteligencia Artificial.

