Finanzas y tecnología

¿Qué pasaría si se cayera el internet en todo el mundo? Este desastre predice un físico

Un físico solar explicó cómo una llamarada de gran magnitud podría dejar al planeta sin internet y causar un colapso tecnológico sin precedentes.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA

El Daily Mail publicó una entrevista con el físico solar Ryan French, quien advirtió sobre lo que podría ocurrir si una llamarada solar extrema destruyera el internet mundial, un escenario que, aunque poco probable, sería devastador para la vida moderna.

LEA MÁS: Hombre fue apuñalado en el metro de Nueva York por pedir que bajaran el volumen una llamada telefónica

Una llamarada solar capaz de colapsar el planeta

Detecte y expulse dispositivos desconocidos de su red WiFi en pocos pasos y evite que le roben el Internet sin darse cuenta.
Una tormenta solar extrema podría inutilizar satélites y provocar un apagón global de comunicaciones. (Canva/Canva)

French explicó que el 11 de noviembre una llamarada X5.1 generó una eyección de masa coronal que alcanzó la Tierra a alta velocidad, afectando comunicaciones en África y Europa. Según el experto, un evento aún mayor, como uno de magnitud X11.6, podría derribar por completo la infraestructura digital del planeta.

En ese escenario, miles de satélites quedarían fuera de servicio en fracciones de segundo, lo que bloquearía señales de GPS, telefonía móvil y sistemas de navegación. Incluso, la Estación Espacial Internacional perdería todos sus circuitos, dejando sin oxígeno a sus tripulantes.

Un mundo sin internet: caos inmediato

La predicción señala que las sobretensiones incendiarían electrodomésticos y equipos conectados a redes eléctricas. También colapsaría el control aéreo, provocando choques entre aviones comerciales y privados.

Mientras tanto, países que quedaran temporalmente protegidos por su posición respecto al Sol, como China y Rusia, podrían reconstruir, parcialmente, sus sistemas gracias a sus redes internas.

LEA MÁS: Entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza

Al día siguiente del impacto, naciones como Estados Unidos y Reino Unido tendrían a sus fuerzas armadas en las calles para contener saqueos, mientras las comunicaciones dependerían del código Morse. Carreteras quedarían bloqueadas por miles de vehículos eléctricos inutilizados.

Investigadores de la UCL descubren que la adicción a Internet modifica el cerebro de los adolescentes, afectando su comportamiento y salud mental.
El colapso de Internet generaría caos en transporte, economía y servicios básicos.

Economía en ruinas y reconstrucción lenta

En este escenario, internet quedaría obsoleto, obligando a una reconstrucción total. Las tarjetas de crédito y débito perderían utilidad, y las criptomonedas dejarían de funcionar, arruinando a millones de personas. Dos meses después, países occidentales seguirían intentando recuperar conectividad básica, mientras hackers aprovecharían sistemas improvisados para realizar ataques.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IntenerLa TieraSolRayn FrenchFísicoNotas IALTNotas IALTH
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.