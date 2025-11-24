Hombre fue apuñalado en el metro de Nueva York por pedir que bajaran el volumen una llamada telefónica

Un hombre de 54 años fue apuñalado en el metro de Nueva York luego de pedirle a otro pasajero que bajara la voz durante una llamada telefónica, según reportes difundidos por Infobae, el New York Post y People.

El ataque ocurrió en plena mañana

El ataque ocurrió en el tren E del metro de Nueva York, donde la víctima fue apuñalada tras pedir silencio. (Fines ilustrativos) (ANGELA WEISS/AFP)

El incidente se registró la mañana del 22 de noviembre, en el tren E de la estación Jamaica Center–Parsons/Archer, cuando la víctima pidió al agresor que moderara el volumen de su conversación. La respuesta fue violenta: el sujeto lo golpeó en el rostro y luego lo apuñaló en el abdomen antes de huir al llegar a la estación.

El hombre herido fue trasladado al Centro Médico del Hospital Jamaica, donde se espera su recuperación, mientras la policía indicó que no hay arrestos por el momento.

Preocupación por hechos violentos recientes

Infobae reportó que este hecho se suma a otros episodios violentos ocurridos en la misma línea. Tres días antes, otro individuo atacó a dos personas y golpeó a una tercera en la estación Kew Gardens-Union Turnpike.

La situación genera temor entre quienes dependen del metro para trasladarse. Usuarios entrevistados por People relataron sentirse inseguros debido a la recurrencia de ataques, y algunos señalaron que la población parece volverse “insensible” ante estos incidentes.

Estadísticas muestran una baja general, pero más asaltos

Usuarios expresan temor ante la frecuencia de episodios violentos en el transporte público. (Fines ilustrativos) (ANGELA WEISS/AFP)

A pesar de la reciente ola de violencia, datos citados por el New York Daily News indican que los delitos en el sistema subterráneo disminuyeron un 4 % respecto al año anterior, con caídas en robos y hurtos. Sin embargo, los asaltos (en los que se usa violencia) han tenido un ligero aumento, lo que mantiene la discusión sobre la seguridad en el transporte público.

La investigación sobre este apuñalamiento continúa abierta mientras las autoridades buscan al agresor y los usuarios conviven con la preocupación por hechos que, aunque menos frecuentes en cifras, generan alto impacto y sensación de inseguridad.

