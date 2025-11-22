Canadá busca a oso que atacó a 20 escolares y dejó dos heridos graves

Las autoridades de Canadá intentaban localizar este viernes a un oso pardo que atacó a un grupo de 20 niños y sus profesores en un poblado indígena en el oeste del país, dejando a dos de ellos en “estado grave”.

El ataque ocurrió el jueves cuando un grupo de niños de entre nueve y diez años de la escuela Acwsalcta, que pertenece a la comunidad indígena Nuxalk, realizaba actividades al aire libre en el poblado de Bella Coola, provincia Columbia Británica.

Los osos suelen ponerse violentos si se sienten amenazados. (HANDOUT/AFP)

“Los paramédicos brindaron tratamiento de emergencia a cuatro pacientes y los trasladaron al hospital”, dijo a la AFP la Autoridad de Servicios de Salud provincial en un comunicado. Dos de ellos están en “estado grave” y dos con heridas serias.

En el comunicado no se detalla las edades de los heridos graves debido a un pedido de las familias, por lo que no se sabe si hay niños entre los lesionados.

El inspector Kevin Van Damme de la Oficina del Servicio de Conservación de Columbia Británica dijo a periodistas que los profesores usaron spray para osos en un intento de repeler el ataque “y se pusieron en peligro para proteger a los niños”.

“En mis 34 años de experiencia no había visto un ataque (de un oso) como este a un grupo tan grande de personas”, dijo.

Otras siete personas fueron atendidas en el lugar del incidente, pero no requirieron hospitalización, agregaron las autoridades.

La ministra de Ambiente provincial, Tamara Davidson, dijo que agentes de conservación están “intentando ubicar al oso” en el área del ataque.

Las autoridades pidieron a los residentes que se retiren de la zona para facilitar las operaciones..

Veronica Schooner relató a Canadia Press (CP) que su hijo estaba en el grupo que sufrió el ataque, pero que no resultó herido.

“Dijo que el oso se acercó mucho a él, pero iba detrás de alguien más”, declaró la mujer.

Autoridades nunca habían registrado un ataque contra tantas personas.

Van Damme aseguró que los encuentros entre osos y humanos podrían aumentar a medida que el invierno se acerca.

“Están tratando de obtener suficientes reservas de grasa para hibernar”, dijo Van Damme a los reporteros, y agregó que se han registrado interacciones de estos animales con humanos en Bella Coola.

Si bien esta población tiene un gran número de osos pardos, Van Damme aseguró que no están ante una situación en la que los osos se estén volviendo más agresivos.

“Un solo individuo puede aumentar los conflictos”, dijo. “No es necesariamente un comportamiento común” en toda la población de osos.

El inspector confirmó reportes de que hay un oso herido en el área. Los habitantes del sector especulan que el oso herido fue el que atacó al grupo.

“No sabemos si fue el oso que atacó en este caso”, puntualizó.