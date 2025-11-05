Japón despliega militares ante ola de ataques de osos que ya deja 12 muertos

Japón comenzó a desplegar soldados este miércoles en una región del norte del país afectada por una serie de ataques de osos que ha alcanzado niveles récord este año y ya deja 12 muertos.

El gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, elabora un paquete de medidas especiales para hacer frente a la crisis, que también ha causado más de 100 heridos desde abril.

Debido a las estrictas leyes japonesas sobre armas de fuego, las tropas no llevarán rifles o pistolas ni cazarán a los animales.

En su lugar, se armarán con esprays repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes, informó el Ministerio de Defensa.

Según los expertos, la escasa cosecha de bellotas de este año ha provocado que la creciente población de osos del archipiélago asiático se acerque a las ciudades en busca de alimento, especialmente en regiones norteñas como Akita e Iwate.

La despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionales entre las ciudades y los hábitats de estos mamíferos, lo que los ha animado a expandir sus hábitats hacia las zonas residenciales, según los investigadores.

Las Fuerzas de Defensa de Japón acordaron ofrecer asistencia logística a las zonas rurales y a sus comunidades aterrorizadas, incluyendo el transporte de trampas para osos.

El miércoles se desplegó un equipo de 15 soldados para ayudar a trasladar una trampa en la ciudad de Kazuno, en Akita, una de las regiones más afectadas.