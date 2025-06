¿Conocen Costa Rica en Japón? Las respuestas de los japoneses nos dejan mucho qué pensar

La influencer Brenda Alfaro le preguntó a varios japoneses. (Brenda Alfaro/TikTok)

¿Conocen Costa Rica en Japón? La periodista costarricense Brenda Alfaro se dio a la tarea de preguntar a los japoneses y las respuestas sorprendieron a muchos.

La creadora de contenido suele hacer este tipo de videos cuando viaja y esta vez no perdió la oportunidad, pero varios quedaron mal parados con lo que dijeron.

LEA MÁS: Allan Cruz anuncia una de las mejores noticias de su vida, mucho más que un bicampeonato con Herediano

Las primeras jóvenes se quedaron pensando; Alfaro les preguntó si Costa Rica era un país o una isla, pero no supieron qué responder. Luego, consultó a tres jóvenes más por el continente en el que se ubicaba, pero uno dijo que no hablaba inglés y no podía contestar.

“Los japoneses no quieren contestarme, gente, yo lo estoy intentando”, dijo la influencer entre risas y algo desesperada.

Brenda Alfaro es periodista y tiene su propio programa llamado Ticos por el mundo.

LEA MÁS: Famoso tiktoker expuso a uno de sus amigos y más de un tico se sintió ofendido

Después se topó a otro joven que dijo que Tiquicia quedaba en Sudamérica, cerca de Chile y Cuba, y que ahí se hablaba portugués.

Otra persona afirmó que estaba cerca de Argentina y que se hablaba español o portugués.

“Nada saben”, “Tan cultos que nos venden a los japoneses y no saben mucho”, “Y yo juzgando a los gringos por no saber geografía”, comentaron algunos internautas.