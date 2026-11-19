El Viernes Negro 2026, también conocido como Black Friday, se celebrará el próximo viernes 27 de noviembre y, aunque representa una oportunidad para conseguir descuentos, también puede convertirse en un dolor de cabeza para quienes compran sin planificación.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recomienda prestar atención a las condiciones de las promociones, las garantías y los precios antes de realizar una compra.

Uno de los principales consejos es establecer un presupuesto que no comprometa el pago de servicios básicos, deudas ni los gastos de diciembre.

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También resulta conveniente preparar una lista con los artículos que realmente se necesitan, para evitar adquirir productos únicamente porque tienen una etiqueta de descuento.

¿Cómo saber si una oferta del Viernes Negro vale la pena?

El Viernes Negro 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, con promociones en distintos comercios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una de las recomendaciones más importantes es comparar precios antes de que comiencen las promociones.

Revisar cuánto cuesta un producto durante las semanas previas permite determinar si la rebaja anunciada representa un ahorro real.

Además, es importante prestar atención a las compras financiadas. Un artículo puede parecer económico por el monto de la cuota mensual, pero terminar costando más debido a los intereses.

Por eso, antes de utilizar una tarjeta de crédito o aceptar un financiamiento, conviene comparar el precio de contado con el monto total que deberá pagarse.

Cuidado con las estafas y las condiciones de compra

Durante el Black Friday, los consumidores también deben extremar las precauciones al comprar por internet o mediante redes sociales.

Es recomendable verificar que la tienda sea legítima, revisar sus datos de contacto y desconfiar de promociones que soliciten información bancaria o personal mediante enlaces sospechosos.

En los establecimientos físicos, también conviene proteger las pertenencias y evitar descuidar tarjetas o dispositivos electrónicos en lugares concurridos.

Otro aspecto fundamental son las garantías. Comprar un producto rebajado no significa perder los derechos como consumidor.

Antes de pagar, es importante revisar los plazos de garantía, las condiciones de devolución, las políticas de cambio y cualquier costo adicional relacionado con la compra.

Finalmente, se recomienda guardar las facturas, los recibos y la información de las promociones, pues estos documentos pueden ser necesarios si el artículo presenta problemas o se requiere presentar un reclamo.

La planificación y la comparación de precios permiten aprovechar las ofertas del Viernes Negro sin comprometer las finanzas personales.