Los stickers de WhatsApp se han convertido con el paso del tiempo en una de las formas más divertidas de comunicarse. Muchas veces, una de estas imágenes basta para responder un mensaje sin necesidad de escribir una sola palabra.

Ahora, la aplicación de mensajería incorpora una novedad que promete hacer todavía más entretenidas las conversaciones: los stickers con sonido.

Según informó Infobae, esta actualización permite agregar voces, efectos sonoros y fragmentos de audio a las imágenes.

La herramienta permite utilizar sonidos de hasta 10 segundos en stickers creados a partir de fotografías.

¿Cómo crear stickers con sonido en WhatsApp?

WhatsApp incorpora una función que permite agregar sonidos y voces a los stickers. (Captura/Captura)

De acuerdo con los medios Milenio y TN, quienes ya tienen habilitada esta función pueden seguir estos pasos:

Abra una conversación de WhatsApp e ingrese al apartado de stickers. Seleccione la opción “Crear sticker”. Elija una fotografía o un video de su galería. Presione el ícono de audio que aparece en el editor. Grabe su voz, importe un archivo de sonido o seleccione alguno de los efectos disponibles. Recorte el audio, revise el resultado y envíelo.

En el caso de los stickers creados a partir de videos, también existe la posibilidad de conservar hasta cinco segundos del sonido original.

¿Los stickers de WhatsApp sonarán automáticamente?

Los usuarios podrán crear stickers con audio utilizando fotografías, videos y grabaciones de voz. (Shutterstock/Shutterstock)

Para tranquilidad de quienes participan en grupos con numerosos mensajes, los stickers con audio no se reproducirán automáticamente.

El usuario deberá tocar el sticker o su ícono de volumen para escuchar el sonido.

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Además, la función respetará la configuración de sonido del dispositivo.

Si aún no le aparece la opción para crear stickers con sonido, puede guardar los que reciba de sus contactos mediante la opción “Añadir a favoritos” y utilizarlos en otras conversaciones.

La disponibilidad de esta herramienta dependerá de que la función esté habilitada en su aplicación. Poco a poco, los usuarios podrán ir creando stickers con sonido.