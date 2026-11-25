El Ministerio de Hacienda anunció nuevas reglas para el Sinpe Móvil que empezarán a regir en enero próximo y mucha gente tiene dudas de si le cobrarán impuestos por pasarle plata a los hijos, a los amigos cuando hacen una fiesta y hacen banca, o si cada vez que compre algo y pague por ese medio le harán algún tipo de cobro extra.

Lo primero que usted debe saber es que Hacienda asegura que esta medida no crea ningún impuesto sobre las transferencias de Sinpe Móvil.

Además, usted no tendrá que registrar su número de teléfono si lo usa únicamente para transacciones personales. Es decir, si usted hace un Sinpe para mandarle plata a la familia, ayudarle a sus hijos, dividir gastos comunes con amigos o cualquier movimiento que no tenga nada que ver con un negocio, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse.

¿Deben todas las personas registrar su Sinpe Móvil en Hacienda? Aquí le explicamos. (Alonso Tenorio)

¿Por qué Hacienda sacó esta nueva regla, entonces?

Las autoridades tienen muy claro que no todo el dinero que se mueve por esta vía corresponde a negocios. Sin embargo, la Dirección General de Tributación (DGT) reconoce que sí hay muchas transacciones comerciales que deberían pagar impuestos, pero que no se están declarando completas o que se mueven en la pura informalidad.

Y es que en Costa Rica el Sinpe Móvil se usa demasiado. Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), durante todo el 2025, la plataforma movió la increíble suma de ¢12,5 billones.

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Al cierre de mayo del 2026, ya había 4,8 millones de líneas activas. Solo entre enero y setiembre del 2026, se movieron más de ¢9,8 billones.

Con esta medida, lo que busca Hacienda es mejorar la trazabilidad y fortalecer el control tributario. Además, el Decreto Ejecutivo n.º 45953-H (publicado el pasado 16 de octubre) asegura que los datos registrados estarán resguardados por la confidencialidad tributaria y las leyes de protección de datos personales.

Hacienda pretende tener más trazabilidad de las operaciones comerciales. (Alonso Tenorio)

¿Quiénes sí deberán registrar su número y cuándo?

La obligación toca directamente a los contribuyentes que tienen una actividad económica y reciben pagos de sus clientes por este medio. Desde el emprendedor que vende repostería o tiene un negocito, hasta el profesional que cobra sus consultas por cuenta propia.

La regla oficial, establecida en la resolución MH-DGT-RES-0037-2026, entrará en vigor el próximo 18 de enero del 2027. A partir de esa fecha, Tributación habilitará una nueva sección en el Registro Único Tributario (RUT) para que estas personas anoten el número o los números de teléfono asociados a sus cuentas bancarias.

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¿Cómo se hace el trámite y cuánto tiempo hay?

El registro se podrá realizar por internet mediante el sistema TRIBU-CR o de forma presencial. Además, si en el futuro el contribuyente cambia de número o deja de usarlo para su negocio, deberá mantener esa información actualizada.

Ojo a los plazos para que no lo agarre tarde:

Si ya está inscrito ante Tributación: No tiene que salir corriendo el puro 18 de enero, pues tendrá un plazo máximo e improrrogable de 12 meses para cumplir con el requisito.

No tiene que salir corriendo el puro 18 de enero, pues tendrá un plazo máximo e improrrogable de para cumplir con el requisito. Si se inscribe a partir del 18 de enero del 2027: Deberá registrar su número de Sinpe Móvil de una vez, como parte de su inscripción normal.

El cambio se dará a partir del 18 de enero. (Rafael Pacheco)

¡Cuidado! Las multas para los negocios son millonarias

Si usted sí tiene una actividad económica y deja pasar el plazo sin registrar o actualizar sus números, el descuido le puede salir muy caro.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica advirtió que el incumplimiento se castiga según el artículo 83 del Código Tributario, con una multa equivalente al 2% de los ingresos brutos del periodo anterior. Tomando como referencia el salario base del 2026 (¢462.200), las sanciones quedarían así:

- Multa mínima (3 salarios base): ¢1.386.600.

- Multa máxima (100 salarios base): ¢46.220.000.

- Si Hacienda desconoce sus ingresos brutos (10 salarios base): ¢4.622.000.

Eso sí, Tributación aclaró que la multa no cae de forma automática, pues se debe respetar el debido proceso y la ley permite reducir las sanciones si el contribuyente corrige su error a tiempo.