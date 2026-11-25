La Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el segundo presupuesto extraordinario para este 2026, el cual contempla recortes muy polémicos.

Un total de 31 diputados votaron a favor de la iniciativa y 21 legisladores dieron su voto en contra. El análisis del proyecto de ley se extendió hasta las 9:30 de la noche.

El nuevo texto hace una importante disminución de ¢8.048.128.252 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impulsada por los diputados oficialistas, la cual podría ser inconstitucional.

Los legisladores de oposición se oponen a dichos recortes; por eso, 13 de ellos presentaron una consulta ante la Sala Constitucional.

El segundo presupuesto extraordinario 2026 debe discutirse y aprobarse en segundo debate el jueves 26 de noviembre. (Esteban Rojas)

La mañana de este martes 24 de noviembre, la Presidencia del Congreso recibió una notificación de la Sala que deja en claro que ese presupuesto extraordinario no se puede discutir ni aprobar en segundo debate antes del 26 de noviembre, para dar chance unos días a que los magistrados tomen una decisión.

Esa medida no cambia los planes de la Asamblea Legislativa, ya que Yara Jiménez, presidenta del Congreso, había anunciado que este martes se discutiría y aprobaría en primer debate y el jueves se daría el trámite definitivo, tal y como lo pide la Sala.

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¿Por qué se debe votar en segundo debate hasta el jueves?

La resolución detalla que el segundo presupuesto extraordinario tiene pendiente la consulta facultativa de constitucionalidad presentada por los 13 legisladores.

El reclamo central de los diputados apunta a la moción número 137-9, la cual suprimió por completo una partida específica del FEES correspondiente a recursos postergados del tracto 2026, para destinarla a otros fines.

Los legisladores que hicieron la consulta aseguran que ya existía un acuerdo sobre esos fondos y el Poder Ejecutivo los había incluido en el proyecto del Presupuesto Nacional 2026, por lo que no podían recortarlos sin que existiera un diferendo que los habilitara.

Además, sostienen que el recorte choca con la autonomía universitaria y el régimen especial de financiamiento protegidos por los artículos 84 y 85 de la Constitución.

Los diputados de oposición se oponen al recorte al FEES. (Esteban Rojas)

Tampoco les preguntaron a las universidades

Los opositores también señalaron un posible vicio de procedimiento, ya que el artículo 88 constitucional exige dar audiencia previa a los consejos universitarios cuando se tramitan proyectos que afectan directamente a las instituciones.

En este caso, la moción que eliminó la transferencia individualizada a cinco universidades se aprobó sin consultar primero a sus órganos directores.

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Sedes regionales y cupos universitarios en peligro

El recorte cuestionado es de ¢8.048.128.252 y, según advirtieron los congresistas en la consulta, podría golpear fuertemente la planificación y el cronograma de inversión universitaria.

Lo que más preocupa es el impacto directo en los jóvenes de zonas alejadas. El documento advierte que la eliminación de esa plata podría afectar inversiones en sedes regionales y la ampliación de cupos académicos en lugares como Nicoya, Liberia, la Región Brunca, Sarapiquí, Paraíso y Limón.

Ya fue declarada inconstitucional una moción similar

Hace unos días, la Sala Constitucional declaró inconstitucional una moción del proyecto del Presupuesto Nacional 2027 que está en trámite, la cual aplicaba un recorte similar al FEES.

Esa moción plantea lo mismo que la que está en análisis ahora: recorta por completo una partida específica del FEES correspondiente a ¢8 mil millones que habían sido acordados con el Poder Ejecutivo.

El recorte en el presupuesto podría ser inconstitucional. (Rocío Sandí Z.)

Muchos piensan que es muy probable que, así como la moción del proyecto del Presupuesto Nacional 2027 fue declarada inconstitucional, esta también lo sea por tratarse de la misma situación.

La sentencia de la Sala detalló que la Constitución Política protege de forma expresa la educación superior, para lo que le otorga autonomía, libertad de cátedra y recursos propios.

En estos dos casos se trata de una partida negociada entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas para reponer los fondos que por ley debían recibir en 2020 y 2021, pero no se trasladaron por la epidemia del COVID-19. Ante ello, se realizó una negociación para reponer los fondos postergados en tractos, durante años posteriores.