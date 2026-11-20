Sala IV frenó recortes en el presupuesto. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Sala Constitucional se pronunció sobre dos consultas legislativas relacionadas con el proyecto de ley en torno al Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 2027.

Según la respuesta emitida por la Sala en torno a dos consultas realizadas, el Tribunal determinó la existencia de vicios sustanciales de procedimiento, es decir, errores que incumplen las reglas para aprobar dicho presupuesto.

En torno al tema de las medidas presupuestarias que se desean hacer al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Sala Constitucional determinó que la rebaja a los fondos de las universidades públicas es inconstitucional.

Según indica la magistrada Ingrid Hess, la Constitución protege la educación superior universitaria. Esto incluye darle autonomía a las universidades, garantizar la libertad de cátedra y dotarlas de sus propios recursos (sus propias rentas) para que todos los costarricenses puedan tener la oportunidad de acceder a la universidad.

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“Durante el 2020 y el 2021, esos fondos que el Estado por Constitución está obligado a darles a las universidades, no se los pudo dar por la pandemia del coronavirus. Entonces, ha habido una serie de contratos, de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades, para reponer esa plata que se llaman fondos postergados, y se acordó hacerlo por tractos, por pagos”.

La magistrada explicó que, debido a esto, la Asamblea puede servir solo como “mediador” respecto al FEES cuando existe un conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades, lo cual se irrespetó cuando una moción presentada retiró la suma de ¢8000 millones que el Ejecutivo tenía para seguir pagando esos fondos.

Al existir acuerdos previamente firmados, no existía conflicto, por lo que la Asamblea se salió de sus funciones al intervenir sin que existiera dicho conflicto.

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En cuanto a la consulta emitida por parte del Poder Judicial en relación con su presupuesto y las medidas que condicionan el uso de 30 mil millones de su presupuesto, la magistrada Anamari Garro explica que la Sala Constitucional determinó que existieron tres vicios de procedimiento.

Estos corresponden a una falta de consulta al Poder Judicial durante la etapa de elaboración del proyecto de ley; tampoco se consultó al Poder Judicial durante el trámite del proyecto, es decir, cuando ya estaba en la Asamblea, y la introducción de normas atípicas. Al respecto, la magistrada explica:

“Luego de constatar que esas normas de ejecución presupuestaria son normas atípicas, su introducción ha de entenderse como vicio de procedimiento”. Es decir, los diputados no procedieron como debían.

Ante esta situación, la Asamblea Legislativa debe votar y eliminar del proyecto de ley del presupuesto las normas cuestionadas antes del 30 de noviembre para su aprobación; de lo contrario, serán tomadas como “no incluidas” en el proyecto final.

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Ante este pronunciamiento de la Sala Constitucional, el director a.i del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, indicó que esta resolución es muy importante para ellos ante la preocupación que tenían sobre como operar en el 2027.

“Aquí es importante indicar que no es más recurso, sino que se nos va a permitir utilizar el recurso y utilizar también las plazas vacantes para el el año 2027. Esto también debe ser un motivo de alegría importante para la ciudadanía porque vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder seguir permitiendo el acceso a la justicia a los ciudadanos las personas en condición de vulnerabilidad”.