El INS alertó sobre modalidades de estafa entorno al cobro del marchamo. foto John Durán (JOHN DURAN)

El Instituto Nacional de Seguros (INS) emitió una alerta a la ciudadanía tras identificar modalidades de estafa en torno al pago del marchamo 2027. Una de estas modalidades se identificó a partir de la alerta de un cliente.

“El cliente contó que una persona lo contactó asegurándole que había pagado su marchamo por error y le pidió que le depositara el dinero. Sin embargo, durante la conversación, el estafador le propuso aceptarle la devolución del dinero con un rebajo sobre el monto que debía transferir. Esta condición despertó sus sospechas, identificando que podría tratarse de un intento de estafa”, indicaron en un comunicado.

LEA MÁS: ¡Se despide el papelito! Marchamo sale a cobro este lunes y trae un cambio particular

Según el INS, ha detectado al menos dos tipos de fraude. El primero corresponde al descrito en el testimonio anterior, en el que personas utilizan tarjetas clonadas o robadas para pagar el derecho de circulación y luego se comunican con la víctima diciendo que lo pagaron por error. Tras esto, le piden la devolución del dinero. Días después, las entidades financieras detectan el uso de la tarjeta robada y revierten el pago, por lo que la víctima pierde tanto su marchamo como el dinero depositado a los delincuentes.

La otra modalidad detectada es el pago mediante intermediarios dudosos que ofrecen descuentos. Los estafadores prometen cancelar el marchamo y entregarlo a domicilio a cambio de un pago previo por Sinpe o en efectivo. Cuando los estafadores utilizan tarjetas clonadas, como en el método anterior, las entidades revierten el pago en un determinado momento, ocasionando la pérdida del dinero.

LEA MÁS: Marchamo 2027 incluyó un seguro extra en el cobro, ¿en qué consiste y es obligatorio pagarlo?

El INS invitó a utilizar únicamente los canales autorizados para realizar el trámite y a denunciar cualquier anomalía que se presente.