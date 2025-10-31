50 muertes por el huracán Melissa: así se encuentra hoy el devastador fenómeno natural

Las olas y los fuertes vientos del huracán Melissa arrasaron con viviendas costeras en el Caribe. (YAMIL LAGE/AFP)

El huracán Melissa continúa alejándose del Caribe después de dejar una estela de destrucción y más de 50 fallecidos en varios países de la región, según informes de AFP y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

LEA MÁS: Huracán Melissa golpeó sin piedad a Jamaica: ahora amenaza a otro país

El huracán más fuerte en casi un siglo

Melissa alcanzó vientos de 300 km/h cuando tocó tierra en Jamaica, convirtiéndose en la tormenta más intensa registrada en la zona en casi 90 años. El NHC reportó que el fenómeno se está degradando a ciclón extratropical mientras avanza hacia el noreste de Estados Unidos y Canadá, aunque todavía puede provocar lluvias intensas y ráfagas de viento en áreas costeras del Atlántico.

Daños severos y miles de evacuados

En Cuba, las autoridades informaron que más de 735.000 personas fueron evacuadas por prevención, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Muchas viviendas colapsaron, los sistemas eléctricos están caídos y las comunicaciones siguen afectadas.

En Jamaica, donde golpeó como huracán categoría 5, el gobierno confirmó 19 muertes y daños “sin precedentes”. En Haití, las lluvias provocaron inundaciones repentinas que dejaron 30 fallecidos y 20 desaparecidos, pese a que el ojo del huracán no pasó directamente sobre su territorio.

La población intenta movilizarse entre los escombros y los postes derrumbados que dejó el huracán Melissa. (YAMIL LAGE/AFP)

El cambio climático agrava los ciclones

Científicos del Imperial College de Londres señalaron que la intensidad del huracán Melissa se vio potenciada por el cambio climático derivado de la actividad humana. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pidió “intensificar la acción climática en todos los frentes” para evitar tragedias similares.

Las calles bloqueadas por árboles caídos muestran la magnitud del daño causado por el huracán Melissa. (YAMIL LAGE/AFP)

Respuesta internacional

El gobierno de Estados Unidos envió equipos de rescate y ayuda humanitaria a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, además de ofrecer asistencia a Cuba. “Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata al valiente pueblo cubano”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red X.

LEA MÁS: EN VIVO: Huracán Melissa podría ser el más destructivo de la historia del Caribe

Aunque el huracán Melissa pierde fuerza, su paso deja una profunda huella de destrucción y dolor en el Caribe, donde miles de familias intentan reconstruir lo que el viento y el agua destruyeron.

Un habitante observa los restos de su vivienda destruida tras el paso del huracán Melissa en el Caribe. (YAMIL LAGE/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.