EN VIVO: Huracán Melissa podría ser el más destructivo de la historia del Caribe

El huracán Melissa amenaza con causar daños severos en Jamaica por sus vientos de 290 km/h. (-/AFP)

El huracán Melissa, uno de los más potentes jamás registrados en el Caribe, se encuentra a pocas horas de tocar tierra en Jamaica, donde podría causar una destrucción sin precedentes. El fenómeno alcanza vientos sostenidos de 290 km/h, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Copiado!

Alerta máxima en la isla

Las autoridades jamaicanas han declarado estado de emergencia ante la inminente llegada del ciclón. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró el primer ministro Andrew Holness, quien pidió a la población evacuar las zonas más expuestas.

Pese a los llamados, muchos habitantes se niegan a dejar sus viviendas. “No creo que pueda huir de la muerte”, dijo a la AFP Roy Brown, residente de la isla. El ministro de Gobierno Local, Desmond McKenzie, lamentó que cientos de refugios sigan vacíos, mientras se intensifican las lluvias y los vientos.

Autoridades jamaicanas advierten sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra ante el paso de Melissa. (RICARDO MAKYN/AFP)

Inundaciones y deslizamientos inminentes

El NHC advirtió que Melissa podría generar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra debido a las lluvias intensas y marejadas ciclónicas. La Cruz Roja local distribuye agua y kits de higiene ante posibles cortes de servicios. “La lentitud del huracán está aumentando la ansiedad”, explicó Esther Pinnock, portavoz de la organización humanitaria.

Cuba también en estado de alarma

Después de azotar Jamaica, se prevé que el ciclón alcance la zona oriental de Cuba, donde el Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en seis provincias. Más de 650.000 personas están siendo evacuadas y se suspendieron las clases y las actividades laborales no esenciales.

La Cruz Roja de Jamaica prepara refugios y suministros mientras el huracán Melissa se aproxima. (RICARDO MAKYN/AFP)

La huella del cambio climático

Expertos señalan que el cambio climático está impulsando tormentas más violentas y rápidas. “El agua mata a mucha más gente que el viento”, afirmó el meteorólogo Kerry Emanuel, mientras el científico climático Daniel Gilford advirtió que el calentamiento global “está empeorando todos los aspectos más graves del huracán Melissa”.

El último huracán de gran magnitud que afectó a Jamaica fue Beryl, en julio de 2024. Sin embargo, los especialistas coinciden en que Melissa podría superar su impacto y convertirse en la tormenta más destructiva en la historia reciente del Caribe.

