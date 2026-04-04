58 tortillas, 43 tazas de café y un inodoro dañado: Así sobreviven los astronautas en su viaje lunar

La conquista del espacio profundo no solo depende de motores potentes; también depende de la capacidad humana para gestionar las banalidades cotidianas en condiciones extremas.

Los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis protagonizan una travesía inédita hacia la Luna, pero más allá de la gloria científica, su realidad dentro de la nave espacial Orión se asemeja a un viaje de campamento en un espacio del tamaño de dos camionetas tipo minivan.

Esta travesía de diez días pone a prueba la paciencia del equipo. Según la NASA, los viajeros deben alternar complejas tareas de navegación con actividades comunes como revisar el correo electrónico, preparar alimentos en bolsas y realizar labores de fontanería de emergencia para mantener los sistemas vitales.

La nave espacial Orión ofrece un espacio habitable reducido donde los astronautas deben gestionar su vida diaria durante la misión Artemis. AFP (HANDOUT/AFP)

La logística del menú y el reto del saneamiento

Uno de los aspectos más comentados de la supervivencia en la nave espacial Orión es la alimentación. La planificación nutricional intenta mantener un toque de normalidad. El inventario incluye 58 tortillas, un alimento preferido en microgravedad porque no genera migas que puedan dañar instrumentos delicados. Además, cuentan con 43 tazas de café, carne a la barbacoa y cinco tipos de salsa picante para compensar la pérdida del sentido del gusto en el espacio.

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Sin embargo, el confort tiene límites. La cápsula cuenta con un solo baño, un avance respecto a las misiones Apolo, pero no exento de fallas. Durante los primeros días de la misión Artemis, el sistema sufrió una avería. Fue la especialista Christina Koch quien intervino para solucionarlo. Con humor, Koch se llamó la “fontanera del espacio”, destacando que, aunque no es glamuroso, es el equipo más crítico para mantener la moral y la higiene a bordo de la nave espacial Orión.

El arte de dormir “como un murciélago”

El descanso en un entorno sin gravedad requiere adaptación. Para evitar flotar y golpearse, los astronautas usan sacos de dormir anclados a las paredes. Esta configuración permite aprovechar cada centímetro de la cabina, aunque los resultados visuales sean curiosos.

La dieta de los astronautas en la misión Artemis incluye alimentos específicos como tortillas para evitar residuos en la nave espacial Orión. AFP (HANDOUT/AFP)

El comandante Reid Wiseman compartió que Christina Koch suele dormir de cabeza en el centro del vehículo, suspendida cerca del túnel de acoplamiento. Aunque parezca incómodo, aseguran que la ausencia de puntos de presión hace que el descanso sea reparador. Mantener una rutina de sueño es vital para asegurar que los astronautas tengan la agudeza mental necesaria para realizar maniobras gravitatorias alrededor de la Luna.

Salud física y fallos tecnológicos

La NASA impone un régimen de ejercicio diario de 30 minutos para contrarrestar los efectos de la microgravedad, como la pérdida de densidad ósea. Para ello, la misión Artemis utiliza un dispositivo de volante de inercia similar a un yoyó. Este aparato permite realizar movimientos de remo y resistencia, fundamentales para que los astronautas caminen sin dificultades al regresar a la Tierra.

A pesar de estar en una máquina avanzada, la tripulación no es inmune a problemas informáticos. El comandante Wiseman reportó dificultades con su correo electrónico, mencionando fallos en Microsoft Outlook. Estas situaciones humanizan la misión y demuestran que el apoyo de los expertos en Houston sigue siendo indispensable incluso en la frontera del conocimiento.

La vista que tienen de la Tierra los astronautas del Artemis II es impresionante. AFP (REID WISEMAN/NASA/AFP)

La dualidad de la experiencia espacial

Para Victor Glover y Jeremy Hansen, la misión mezcla responsabilidad y asombro infantil. Glover describió la lucha por mantenerse profesional mientras su “niño interior” desea gritar de emoción ante la vista de la Tierra. Por su parte, la NASA ha flexibilizado sus políticas sobre el uso de teléfonos móviles, permitiendo que la tripulación documente momentos para compartirlos con sus familias, lo que reduce la sensación de aislamiento.

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En última instancia, la vida en la nave espacial Orión es un testimonio de adaptabilidad. Entre batidos, reparaciones de inodoros y ejercicio, estos individuos pavimentan el camino para futuras colonias lunares, demostrando que nuestras necesidades básicas siempre viajarán con nosotros.