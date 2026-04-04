Noelia Castillo ya fue sepultada y este fue el duro desplante de su padre tras recibir la eutanasia

La muerte de Noelia Castillo, ocurrida el pasado 26 de marzo en España tras someterse a la eutanasia, continúa generando repercusión internacional.

En medio del debate, nuevos detalles sobre su despedida han salido a la luz, evidenciando el complejo entorno familiar que rodeó su decisión.

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Su madre, Yolanda Ramos, confirmó que la joven fue sepultada el 1.° de abril, cinco días después de su fallecimiento. Según Univisión, la información fue revelada durante una entrevista en el programa “Y Ahora Sonsoles”.

Noelia Castillo recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo. (Y ahora Sonsoles /Y ahora Sonsoles)

Un entierro benéfico en medio de la polémica

De acuerdo con Univisión, Ramos explicó que el padre de Noelia, Gerónimo Castillo, no asumió los gastos funerarios, como había comentado días atrás, esto debido a la decisión de su hija, lo que derivó en que Noelia tuviera un “entierro benéfico”.

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A pesar de no contribuir económicamente, el padre sí estuvo presente en el sepelio, el cual se realizó en privacidad.

“Lo hemos hecho en intimidad total, Noelia no quería absolutamente a nadie, solo era su padre, yo, sus dos hermanas y las correspondientes parejas y la Yaya (su abuela)”, expresó Ramos.

Yolanda Ramos acompañó a su hija durante el proceso. (Nueva Vida 97.7fm/Facebook)

Una decisión marcada por el sufrimiento

La historia de Castillo está profundamente ligada a un hecho ocurrido en 2022, cuando la joven fue víctima de una agresión sexual múltiple que derivó en un intento de suicidio al lanzarse desde un quinto piso. Las consecuencias fueron devastadoras y permanentes.

Castillo sufrió lesiones severas que le provocaron paraplejia permanente, obligándola al uso de silla de ruedas, además de enfrentar dolor crónico y múltiples tratamientos médicos.