Noelia Castillo: así fueron sus últimas horas antes de la eutanasia

El caso de Noelia Castillo, de 25 años, llegó a su desenlace la tarde del jueves 26 de marzo, cuando falleció tras recibir la eutanasia en el hospital Residencia Sant Camil, en Barcelona, España.

Su historia estuvo marcada por un proceso legal de dos años que generó atención y controversia a nivel internacional.

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La decisión de la joven se dio luego de una agresión sexual múltiple ocurrida en 2022, que la llevó a lanzarse desde un quinto piso y sufrir una lesión medular completa e irreversible, provocándole una paraplejia que le impedía moverse de la cintura hacia abajo, además de dolores intensos y tratamientos constantes.

Noelia Castillo tenía 25 años. (Y ahora Sonsoles /Y ahora Sonsoles)

Las últimas horas y el acompañamiento

Según informó Univisión, la eutanasia estaba programada para las 6 p.m. (hora de España). Desde el miércoles 25 de marzo, su madre, Yolanda Ramos, se mantuvo a su lado para acompañarla en sus últimas horas.

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El medio internacional señaló que la mañana del jueves, organizaciones civiles y personas se reunieron en las afueras del hospital para manifestarse en contra del procedimiento y otros respaldando su decisión.

Una amiga cercana, que conversó con los medios, intentó ingresar para despedirse o persuadirla de cambiar su decisión, pero no se le permitió el acceso.

Noelia Castillo y su madre, Yolanda Ramos. (Nueva Vida 97.7fm/Facebook)

El momento final y sus decisiones

A la hora prevista, Noelia recibió los tres fármacos correspondientes al procedimiento, los cuales tardarían entre 15 y 20 minutos en hacer efecto.

En ese momento, pidió pasar sus últimos minutos en soledad, pese a que su madre deseaba acompañarla.

Tras su fallecimiento, su historia concluye, pero deja un profundo impacto, así como interrogantes y debate sobre este tipo de decisiones.