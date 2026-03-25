Madre hace terrorífico descubrimiento en una muñeca Barbie comprada para sus hijas

Una madre identificada como Jade Adams vivió un momento impactante en Missouri, Estados Unidos, luego de encontrar una sustancia en polvo dentro de una muñeca Barbie que había comprado para sus hijas.

Según relató, su esposo abrió el empaque con un cuchillo y notaron que salía un polvo extraño desde el interior, lo que generó preocupación inmediata.

LEA MÁS: Adolescente de 13 años que inició con una influenza B, terminó internada y hasta perdiendo tres extremidades

Intervención de las autoridades

La familia decidió devolver el producto a la tienda y alertar a los responsables del local. Posteriormente, el establecimiento contactó al Departamento de Policía de Independence (IPD), que analizó la sustancia.

La pareja quedó sorprendida con el hallazgo. Foto: Ilustrativa (Shutterstock)

Las autoridades confirmaron que se trataba de fentanilo, un medicamento extremadamente potente que, en dosis no controladas, puede provocar graves consecuencias como sobredosis o dificultad para respirar.

LEA MÁS: Mujeres exigen investigar a jefe de agencia de modelos en Francia por supuestos vínculos con Epstein

Investigación en curso

El caso derivó en una investigación para determinar el origen del material contaminado. Según se informó, al menos cinco unidades fueron identificadas y recuperadas por la policía.

“El IPD confirmó que todos los productos Barbie contaminados han sido recuperados por la policía y un sospechoso ya está bajo custodia en relación con las unidades comprometidas. La identidad del mismo no ha sido revelada hasta ahora”, informó el medio internacional.

Las autoridades indicaron que el fentanilo estaba adherido en la parte trasera del empaque y, hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.