Adolescente de 13 años que inició con una influenza B, terminó internada y hasta perdiendo tres extremidades

La vida de Kaydin Ruiz, una adolescente de 13 años, cambió por completo tras sufrir graves complicaciones de salud luego de lo que parecía una gripe común.

La joven, residente en Texas, Estados Unidos, comenzó con síntomas como fiebre, escalofríos y dolores corporales, según dio a conocer People.

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Un cuadro médico crítico

Al no mejorar, fue trasladada por su madre, Amanda Valdez, a un hospital donde inicialmente recibió oxígeno y líquidos. Sin embargo, su condición empeoró al volver a casa y tuvo que ser ingresada de emergencia, donde su estado se volvió crítico.

La vida de la niña cambió por completo. Foto: Ilustrativa (ChatGPT/IA)

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El medio internacional reveló que la muchachita presentó neumonía estreptocócica, shock séptico y un fallo multiorgánico. Además, su corazón llegó a funcionar apenas al 20%, lo que evidenció la gravedad del cuadro derivado de la influenza B.

“El virus de la influenza B es muy peligroso y algunas personas pueden reaccionar de manera mucho más violenta a una infección”, explicó Howard Pryor, cirujano pediátrico del Texas Children’s Hospital a People.

Consecuencias irreversibles

Debido a múltiples infecciones y la formación de coágulos, la adolescente tuvo que someterse a amputaciones, perdiendo ambas piernas y un brazo.