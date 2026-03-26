Murió Noelia Castillo: la joven que pidió la eutanasia tras ser víctima de un terrible crimen

Noelia Castillo, una joven de 25 años, murió tras recibir la eutanasia este jueves 26 de marzo en España.

Sin embargo, más allá del debate legal y social, su historia también ha puesto el foco en el acompañamiento de su madre, Yolanda Ramos, durante el proceso.

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La decisión llegó después de varios años marcados por graves afectaciones físicas, luego de un hecho ocurrido en 2022 cuando la joven se habría lanzado desde un quinto piso debido a una violación múltiple de la que fue víctima.

Noelia Castillo negó cualquier ayuda de especialistas y eligió la eutanasia. (Noelia Castillo Ramos/Captura)

Como consecuencia, sufrió lesiones severas que le provocaron paraplejia permanente, obligándola a utilizar silla de ruedas y a enfrentar constantes complicaciones, dolores persistentes y tratamientos prolongados.

Un proceso difícil con una presencia constante

En 2024, Castillo presentó su solicitud de eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

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Noelia Castillo y su madre, Yolanda Ramos. (Nueva Vida 97.7fm/Facebook)

El proceso estuvo rodeado de tensión familiar, especialmente por la oposición del padre de Noelia, quien impulsó acciones legales para impedirlo, sin éxito, ya que según las leyes de ese país la joven es mayor de edad y cuenta con plena capacidad para decidir.

En medio de este escenario, la figura de su madre fue clave. A pesar de no compartir la decisión, optó por mantenerse al lado de su hija hasta el final.

“Desde luego que no estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado hasta el último momento, hasta que ella me permita”, mencionó en una entrevista para el programa ‘Y Ahora Sonsoles’ de la cadena española Antena 3.

El apoyo que no se ha quebrado

Noelia destacó el rol de su madre, señalando que fue su principal apoyo emocional durante este proceso, incluso cuando otros familiares tomaron distancia tras su decisión.

“Mi madre me ha estado escuchando, me ha estado apoyando todo este tiempo. Ha reaccionado con pena, no obstante, siempre ha estado a mi lado”, indicó en una entrevista antes de morir.

Así, en medio de una situación compleja y dolorosa, el acompañamiento de su madre se convirtió en uno de los pilares más importantes para la joven en la etapa final de su decisión.