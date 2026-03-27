Lo que habría hecho el padre de Noelia Castillo con el funeral de su hija genera igual o más polémica que la eutanasia

El fallecimiento de Noelia Castillo, una joven de 25 años que decidió someterse a la eutanasia el pasado jueves 26 de marzo, ha generado un profundo impacto.

Su madre, Yolanda Ramos, había mencionado que el padre de la joven, Gerónimo Castillo, se habría negado a asumir los gastos funerarios, pese a contar con recursos económicos.

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Antes del procedimiento, Ramos ya había expuesto la situación en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde detalló la postura del padre frente a la situación.

Noelia Castillo falleció el pasado jueves 26 de marzo. (La Sexta/Captura)

Declaraciones

“Le ha dicho que vaya al hospital porque ya no quiere pagar el entierro, teniendo el dinero, había cobrado él su herencia, su indemnización de más de 60 mil euros (más de 32 millones de colones), y se niega a pagar el entierro de su hija, el muy cristiano”, expresó Yolanda.

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Según relató, el padre fue aún más directo con su hija: “Ha pasado por la habitación y le ha dicho: ‘Tú lo has empezado, tú lo terminas. Tú, Noelia, has empezado, tú terminas y te apañas con tu entierro’”.

Posturas enfrentadas

Tanto la madre como la joven habían señalado que el padre no estaba de acuerdo con la decisión de la eutanasia e incluso presentó una demanda para intentar impedirla. Sin embargo, finalmente terminó concretándose el procedimiento.