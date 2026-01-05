¡Adiós a lavar y doblar ropa! El robot que le hará los quehaceres de la casa ya es una realidad

La compañía LG ha dado un paso definitivo hacia la automatización del hogar con el lanzamiento oficial de CLOiD.

El robot doméstico de LG utiliza inteligencia artificial para reconocer y doblar la ropa. (Lucía Salguero/LG)

Este innovador robot doméstico ha sido diseñado específicamente para ejecutar tareas cotidianas que consumen tiempo, tales como cocinar y doblar la ropa.

Gracias a su avanzada inteligencia artificial, el dispositivo se vincula directamente con otros electrodomésticos para gestionar las labores del hogar de manera autónoma.

El LG CLOiD opera mediante un sistema de navegación autónoma que utiliza sensores de alta precisión y tecnología de visión.

Esto le permite no solo desplazarse por las habitaciones sin chocar, sino también aprender los patrones de comportamiento de las personas. Al integrarse al ecosistema ThinQ del hogar inteligente, el robot busca simplificar la vida de los usuarios ahorrándoles horas de trabajo manual.

Capacidad multitarea en el hogar inteligente

Físicamente, esta unidad robótica cuenta con una estructura compuesta por cabeza, torso y brazos articulados, montados sobre una base con ruedas. Esta morfología le permite realizar acciones complejas como extraer alimentos del refrigerador, operar el horno o gestionar la lavadora. Una de las funciones más destacadas del LG CLOiD es su capacidad para recoger la colada una vez seca, procediendo a doblar y apilar las prendas de forma ordenada.

El núcleo de este robot doméstico es el actuador LG AXIUM, componente presentado en el CES 2026 como una pieza clave de ingeniería. Según la empresa, este elemento funciona como una articulación humana que combina un motor de fuerza rotacional con un variador de señales eléctricas. Esta tecnología de inteligencia artificial física permite que los movimientos del robot sean precisos y ajustables a las necesidades de cada tarea.

LG Electronics (LG) presentará por primera vez su nuevo robot para el hogar, LG CLOiD, en CES 2026 (Cortesía de LG/Cortesía de LG)

Innovación en la era de la IA física

La arquitectura modular del LG CLOiD abre la puerta a una nueva generación de máquinas personalizadas para el hogar inteligente. Al ser capaz de regular la velocidad y la fuerza de sus movimientos, el dispositivo puede manipular desde objetos delicados hasta realizar tareas que requieren mayor tracción. LG define esta propuesta como una tecnología estratégica de vanguardia que marca el inicio de una era donde los robots conviven activamente con los humanos.

Con esta propuesta, la automatización deja de ser exclusiva de las fábricas para instalarse en el corazón de las casas. El despliegue de CLOiD representa un avance significativo en la visión de la compañía por dominar el mercado de la inteligencia artificial aplicada a la vida diaria, permitiendo que las personas deleguen por completo los quehaceres domésticos más tediosos.

