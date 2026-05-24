Adolescente de 16 años murió electrocutada mientras se planchaba el cabello

La mamá de la adolescente intentó auxiliarla tras escuchar sus gritos.foto: IA (plan/captura)

Una lamentable tragedia tiene conmocionadas a muchas personas en Brasil luego de que una adolescente de 16 años muriera electrocutada mientras se arreglaba el cabello dentro de su vivienda.

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La joven fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho y el accidente ocurrió la semana pasada, en una comunidad ubicada en el estado de Bahía.

Según trascendió, la muchacha se encontraba en el baño de la casa junto con su mamá mientras ambas se alistaban con normalidad.

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Sin embargo, en un momento la madre salió por unos segundos hacia la cocina para buscar agua y poco después escuchó los desesperados gritos de su hija.

Al regresar al baño, encontró a la adolescente desvanecida en el piso mientras la plancha de cabello seguía conectada y emitiendo descargas eléctricas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo de Colombia, la madre actuó rápidamente para desconectar el aparato e intentar auxiliar a la menor antes de trasladarla de emergencia al hospital municipal de Central.

Pese al esfuerzo y la desesperación de la familia, los médicos confirmaron que Maria Catarina ingresó al centro médico sin signos vitales.

Las autoridades brasileñas investigaron el caso y la Policía Civil determinó que se trató de un accidente doméstico.

La noticia causó muchísimo impacto en la comunidad educativa de la joven, ya que era estudiante del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado.

La institución compartió un emotivo mensaje despidiéndose de la adolescente y solidarizándose con sus seres queridos en medio del dolor que atraviesan.

“Maria Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar”, expresó parte del comunicado difundido por el centro educativo.

Además, la escuela pidió fortaleza y consuelo para la familia y amistades de la joven durante este difícil momento.

El caso también volvió a encender las alertas sobre la importancia de tener extremo cuidado al utilizar aparatos eléctricos dentro de baños o cerca de zonas húmedas, ya que cualquier fallo puede terminar en tragedia.