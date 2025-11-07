Internacionales

Alerta por fuerte tormenta solar que impactará la Tierra en las próximas horas: podría afectar las comunicaciones y señales de navegación

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta por la llegada de una eyección de masa coronal (CME) de alta intensidad, que podría afectar las comunicaciones, las señales de navegación y generar auroras boreales inusuales.

Por El Tiempo / Colombia / GDA

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA informó sobre la llegada de una tormenta solar de tipo G3, también conocida como eyección de masa coronal (CME).

El fenómeno se espera entre la noche del jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, con una alta probabilidad de impactar directamente el campo magnético terrestre.

“Existe un alto grado de confianza en que la EMC se dirija hacia la Tierra y un nivel moderado de confianza en el momento de su llegada”, indicó la NOAA en un comunicado oficial.

La NOAA advirtió sobre la llegada de una tormenta solar G3 que podría afectar las comunicaciones. (Canva/O Globo)

Posibles efectos en la Tierra

De acuerdo con la agencia, las tormentas solares de categoría G3 (fuerte) pueden afectar:

  • Comunicaciones de radio de alta frecuencia (HF) en zonas iluminadas del planeta durante el impacto.
  • Sistemas de navegación por satélite (GPS), que podrían experimentar interferencias intermitentes.
  • Redes eléctricas, especialmente en regiones cercanas a los polos, aunque los efectos suelen ser temporales.

Además, el fenómeno podría generar auroras boreales visibles en latitudes más bajas de lo habitual, extendiéndose incluso hacia zonas del norte de Europa y América del Norte.

¿Qué es una tormenta solar?

Según National Geographic, una tormenta solar o tormenta geomagnética ocurre cuando el Sol libera una gran cantidad de partículas cargadas con radiación electromagnética, que viajan a alta velocidad y chocan con el campo magnético terrestre.

Las tormentas solares se originan por eyecciones de masa coronal desde el Sol. (JACK GUEZ/AFP)

Monitoreo constante y precaución

La NOAA explicó que el impacto real de la tormenta se confirmará cuando las partículas solares alcancen la nave espacial de observación del viento solar, ubicada en el Punto de Lagrange 1 (L1), a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra.

“En ese momento conoceremos la velocidad, la fuerza magnética y la orientación del campo magnético de la EMC”, señaló el organismo.

Las tormentas solares se clasifican en una escala de cinco niveles, desde G1 (menor) hasta G5 (extrema). En este caso, el evento corresponde a una tormenta fuerte (G3), que puede provocar interrupciones moderadas en sistemas tecnológicos sensibles.

Nota realizada con ayuda de IA

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

