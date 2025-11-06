Heineken inaugura una megafábrica millonaria en Brasil tras la compra de FIFCO en Costa Rica

El Grupo Heineken inauguró este jueves una nueva planta cervecera en Passos, Minas Gerais (Brasil), con una inversión de R$2.500 millones (unos 470 millones de dólares / unos 236 mil millones de colones).

El complejo, el primero construido desde cero por la compañía en ese país, llega pocas semanas después de la adquisición de FIFCO en Costa Rica, movimiento que consolidó la expansión del grupo en el mercado americano.

Con una superficie equivalente a 140 campos de fútbol, la planta tiene una capacidad inicial de 500 millones de litros por año, ampliable al doble. Las marcas Heineken y Amstel serán las principales producidas en el sitio, ambas dentro del segmento de cervezas de pura malta, el de mayor crecimiento en el país.

Un paso más tras la compra de FIFCO en Costa Rica

La apertura de la planta en Brasil se suma a la reciente compra del grupo costarricense FIFCO, propietario de marcas emblemáticas como Imperial y Pilsen, en el mes de setiembre. Con esta adquisición, Heineken aseguró su liderazgo en el mercado centroamericano y fortaleció su red de producción y distribución en América Latina.

El presidente de Heineken Brasil, Mauricio Giamellaro, afirmó que la compañía vive “una fase de expansión estratégica y sostenible”, en la que América Latina se ha convertido en una de las regiones clave para el crecimiento global del grupo.

Minas Gerais: ubicación estratégica y producción sostenible

Según Mauro Homem, vicepresidente de Sostenibilidad de Heineken, la elección de Minas Gerais como sede responde a su alto potencial de consumo, su infraestructura logística y la calidad del agua proveniente de la cuenca del río Grande.

“El estado reúne condiciones ideales para una operación eficiente, sostenible y cercana a los grandes centros de consumo”, explicó el ejecutivo.

La fábrica opera con energía 100% renovable, calderas de biomasa y un sistema de reutilización de agua que reduce el consumo hídrico hasta en un 30%.

Cervezas de pura malta: un mercado en expansión

Heineken apuesta a la creciente preferencia por cervezas de pura malta. Según la compañía, en 2012 representaban apenas el 4% del mercado brasileño, mientras que hoy alcanzan el 24%.

El diseño de la nueva planta incluye tanques horizontales para optimizar la fermentación y tiempos de maduración más largos, lo que mejora el sabor final de las cervezas premium.

Impacto laboral y económico

Durante su construcción, la fábrica generó 2.200 empleos directos y 11.000 indirectos. En operación, emplea a 350 trabajadores, de los cuales un 70% reside en la región sur de Minas Gerais.

Con esta inauguración, Heineken refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento responsable en América Latina, consolidando su liderazgo tras la integración de FIFCO.

