¿Apagón mundial el 17 de noviembre? Esto es lo que realmente va a suceder

El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre se convirtió en un tema viral en redes sociales. (Apagón Mundial /Apagón Mundial)

Si usted ha visto publicaciones que advierten sobre un supuesto apagón mundial el próximo 17 de noviembre, tome nota: no existe ningún anuncio oficial que confirme un corte de electricidad.

La alarma se extendió en redes sociales, donde algunas publicaciones aseguraban que millones de personas se quedarían sin luz y sin comunicaciones durante esa fecha. Sin embargo, lo que realmente está programado es un simulacro del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos (EAS).

El ejercicio fue organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), con el propósito de comprobar que los mecanismos de comunicación funcionen correctamente ante una eventual situación de emergencia.

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¿Qué ocurrirá el 17 de noviembre?

La prueba está programada para el martes 17 de noviembre, a las 2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos. Durante el ejercicio se transmitirán mensajes de alerta en inglés y español mediante estaciones de radio y televisión de ese país.

El simulacro está previsto para el martes 17 de noviembre en radio y televisión. (Apagón Mundial /Apagón Mundial)

Esto significa que no se trata de un corte del servicio eléctrico, sino de una verificación de los canales utilizados para informar a la población ante una emergencia. Además, la prueba no está prevista para llegar a los teléfonos celulares.

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La confusión también se extendió a México y a otros lugares del mundo, donde usuarios compartieron advertencias sobre una supuesta interrupción masiva de los servicios. No obstante, no hay comunicados oficiales que vinculen el simulacro estadounidense con un apagón en territorio mexicano ni con cortes eléctricos internacionales.

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La FCC también contempla el 3 de diciembre como fecha alternativa, en caso de que el ejercicio previsto para noviembre no pueda realizarse.

¿Por qué relacionaron a Los Simpson con el supuesto apagón?

Una de las razones por las que el rumor ganó fuerza fue una supuesta coincidencia con un episodio de la serie animada Los Simpson.

En el capítulo “It’s a Beautiful Life” de la temporada 35 se presenta una historia ambientada en el futuro durante una celebración de Acción de Gracias. En esa trama ocurre un apagón y aparece el 17 de noviembre como parte de la narración.

La coincidencia entre esa fecha ficticia y el simulacro programado en Estados Unidos fue aprovechada en redes sociales para alimentar la teoría de un apagón mundial. Sin embargo, el episodio no constituye una prueba de que vaya a ocurrir un evento de ese tipo.

Según informó Infobae, las publicaciones alarmistas también provocaron un aumento de las búsquedas relacionadas con el supuesto apagón. Google Trends registró un crecimiento superior al 1.000% en las consultas sobre el tema.