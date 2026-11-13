¿Está esperando un correo de Outlook? Esta es la cantidad de horas que podría tardar en llegar

Microsoft mantiene una ventana de 48 horas para proteger los correos retrasados. (IDREES MOHAMMED/AFP)

Si usted está esperando un correo electrónico de Outlook, podría tener que armarse de paciencia. Microsoft informó que mantiene una ventana de espera de 48 horas para proteger los mensajes que quedaron retrasados por los problemas registrados en su infraestructura de Microsoft 365.

LEA MÁS: ¿Qué pasa con Outlook? Microsoft investiga problemas que afectan a sus usuarios

La medida busca evitar que los correos pendientes se pierdan mientras la compañía trabaja para normalizar la entrega de mensajes. Esto quiere decir que, aunque una persona ya pueda ingresar a su cuenta, algunos correos podrían tardar más de lo habitual en llegar.

LEA MÁS: Facebook viene con un cambio que no le gustará a muchos usuarios

¿Por qué los correos podrían tardar 48 horas?

En su reporte de este viernes 13 de noviembre, Microsoft indicó que observa avances en la recuperación de sus servicios, con mejoras en la disponibilidad de sus plataformas y en el rendimiento en la entrega de mensajes.

Sin embargo, la compañía reconoció que todavía hay usuarios que podrían experimentar interrupciones intermitentes mientras continúan los trabajos técnicos.

“Estamos viendo avances alentadores en la recuperación, con una mejora en la disponibilidad del servicio y en el rendimiento de la entrega de correos en una parte cada vez mayor de la infraestructura afectada”, comunicó Microsoft mediante su cuenta oficial de estado de Microsoft 365.

La empresa también explicó que mantiene activa la ventana extendida de 48 horas para proteger los mensajes retrasados mientras logra reducir la acumulación de correos pendientes.

Es importante aclarar que ese plazo no significa que Microsoft tardará 48 horas en solucionar por completo el problema ni garantiza que todos los mensajes llegarán dentro de ese periodo. Se trata de una medida para proteger los correos mientras se normaliza su entrega.

Microsoft todavía trabaja para recuperar sus servicios

Según Minuto60, la compañía comunicó en su actualización que sus equipos técnicos continúan trabajando para recuperar los entornos afectados y disminuir la cantidad de mensajes acumulados.

Microsoft identificó esta incidencia con el código MO1550821. Los usuarios pueden consultar las actualizaciones en el centro de administración de Microsoft 365 o en el portal de estado de sus servicios si no pueden ingresar a esa plataforma.

Por ahora, la compañía reconoce que la recuperación continúa y que algunos usuarios todavía podrían tener problemas para recibir sus correos con normalidad.