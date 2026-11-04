Facebook viene con un cambio que no le gustará a muchos usuarios

La actualización de Facebook busca evitar que las solicitudes de amistad permanezcan acumuladas indefinidamente. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Las solicitudes de amistad en Facebook ya no podrán permanecer pendientes indefinidamente en las cuentas donde se active una nueva actualización de la plataforma.

La red social comenzó a incorporar un plazo de 30 días para que los usuarios decidan si aceptan o rechazan una invitación. Una vez transcurrido ese período, la solicitud caducará automáticamente.

De acuerdo con la información del Servicio de ayuda de Facebook, la función se está implementando de manera gradual, por lo que todavía no aparece en todas las cuentas.

Algunos usuarios ya comenzaron a encontrar avisos como “Te quedan 21 días para responder”, un mensaje que indica cuánto tiempo resta antes de que venza una solicitud pendiente.

¿Qué pasa con las solicitudes que llevan mucho tiempo esperando?

El cambio busca facilitar la organización de la bandeja de solicitudes y evitar que las invitaciones se acumulen durante meses o años sin recibir respuesta.

Hasta ahora, las peticiones podían permanecer pendientes por tiempo indefinido, a menos que alguna de las personas involucradas decidiera aceptarlas, eliminarlas o cancelarlas.

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Con la actualización, quienes tengan una solicitud pendiente que no quieran perder deberán revisar su bandeja y tomar una decisión antes de que termine el plazo.

Esto también significa que una invitación que alguien dejó esperando durante mucho tiempo podría desaparecer sin necesidad de eliminarla manualmente.

¿Cómo revisar las solicitudes de amistad en Facebook?

Facebook comenzó a incorporar un plazo de 30 días para responder las solicitudes de amistad pendientes. (captura/Captura)

Para consultar las invitaciones recibidas, los usuarios pueden ingresar a Facebook, abrir la sección Amigos y seleccionar Solicitudes de amistad.

En las cuentas donde ya esté habilitada la función, aparecerá el tiempo disponible para responder.

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También es posible revisar las solicitudes enviadas que todavía no han sido aceptadas mediante la opción Ver solicitudes enviadas, desde donde pueden cancelarse.

La actualización se incorpora progresivamente, por lo que algunos usuarios podrían seguir viendo el funcionamiento anterior mientras Facebook extiende la herramienta.