¿Qué pasa con Outlook? Microsoft investiga problemas que afectan a sus usuarios

Una interrupción afectó a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, este jueves y muchos usuarios experimentaron problemas para usar sus cuentas de correo electrónico y otros errores en el conjunto de aplicaciones del gigante tecnológico.

Casi 130 mil usuarios del monitor de interrupciones Downdetector reportaron problemas para acceder al sistema de correo electrónico. Si bien los reportes han disminuido ligeramente, muchos indicaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos o que tenían dificultades para cargar sus bandejas de entrada.

Otros usuarios reportaron problemas con la aplicación de mensajería para el trabajo de Microsoft, Teams, así como con su asistente de IA Copilot y otros servicios de Microsoft 365.

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Los problemas de conectividad se reportaron este jueves. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

Microsoft declaró que está investigando los informes de los clientes relacionados con el correo electrónico y Teams.

Problemas de conectividad

En actualizaciones publicadas en las redes sociales, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, indicó que estaba al tanto de que algunos usuarios estaban experimentando problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online a través de diversos métodos de conexión en América.

Microsoft añadió posteriormente que una parte de su infraestructura estaba experimentando una carga elevada, lo que, según indicó, probablemente contribuía a los errores de conectividad.

La compañía afirmó que comenzaría a redistribuir el tráfico para ayudar a equilibrar la carga.

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Miles de usuarios afirmaron tener problemas con las diferentes plataformas de Microsoft, entre ellas el correo electrónico y Teams. Foto: ilustrativa. (Jean-Luc Ichard/Getty Images)

“Estamos explorando activamente todas las vías posibles para reducir el impacto”, escribió la cuenta de estado de Microsoft 365 en X.

Microsoft no proporcionó más información de inmediato. Horas antes, la compañía había declarado que había solucionado con éxito los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios seguían reportando problemas de conectividad.