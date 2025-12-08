Aprenda a compartir datos de Wi-Fi de su celular a una computadora sin gastar batería

Gran parte de los smartphones cuentan con una función para compartir Internet a otros dispositivos, lo que permite conectarse con computadoras que no cuentan con conexión a Wi-Fi.

Sin embargo, además del gasto de datos que puede provocar, el hotspot también tiene una desventaja: que se gaste rápidamente la batería. De todos modos, existe un truco poco conocido para compartir datos de su Wi-Fi sin gastar batería.

Un celular puede compartir Wi-Fi con una computadora con un cable USB. AFP (Canva/Canva)

Se trata de usar USB tethering, una función permite compartir la conexión a internet de un teléfono móvil con otro dispositivo, como una laptop o tableta, mediante un cable USB directo. De esa forma, el celular actúa como un módem cableado, sin necesidad de transmitir señales inalámbricas.

Sus principales ventajas son que consume menos batería que la zona Wi-Fi portátil y suele cargar el teléfono al conectar.​ En tanto, ofrece conexión más estable, rápida y segura, ideal para descargas grandes o trabajo prolongado.​ Tampoco requiere configuración extra en la mayoría de los dispositivos, por que está disponible en celulares Android e iPhone.

Para poder usar el USB tethering, es necesario contar con un cable USB. Este permite conectar físicamente el teléfono al dispositivo receptor, como una computadora. Solo hace falta uno estándar compatible con datos (USB 2.0 o superior), como USB-C a USB-A o USB-C a USB-C , según los puertos. La longitud recomendada es hasta cinco metros para evitar pérdidas de señal o desconexiones.

A continuación, el paso a paso para usar el USB tethering con celulares Android e iOS.

Conexión es más estable, rápida y segura, ideal para descargas grandes o trabajo prolongado. AFP

Con el cable USB, conectar el smartphone con el dispositivo con el cual se quiere compartir Wi-Fi. Antes es importante asegurarse de tener datos móviles activados y un cable USB compatible (USB-C o Micro-USB según el dispositivo).

Abrir la aplicación " Ajustes " o " Configuración " y dirigirse a la sección " Redes e Internet " o " Conexiones “. Allí se podrá encontrar la opción ” Hotspot y tethering ” o ” Compartir conexión / Zona WiFi portátil “. Tocar ” Compartir conexión por USB” para activarlo, que se confirmará con una notificación.

Chequear en la PC que el internet se detecte automáticamente. Si no sucede, puede que se requieran drivers en Windows.

Cómno usarlo con un iPhone

Cómo usar USB tethering con iPhone para compartir Wi-Fi El USB tethering de iPhone a Mac no es completamente nativo

Antes de conectar el celular con otro dispositivo, se debe chequear que los datos móviles estén activados en “Ajustes”. Además, se debe tener un cable Lightning a USB.​

Enchufar el iPhone a la Mac o PC vía USB. Para confirmar que se da la conexión, aparecerá un aviso en uno de los dispositivos.

Ingresar a " Ajustes " y dirigirse a “Punto de acceso personal”. Allí se encontrará la opción “Activa Permitir a otros conectarse”. Una vez activada la función, el dispositivo receptor lo detecta como red Ethernet automáticamente.​

Cabe aclarar el USB tethering de iPhone a Mac no es completamente nativo, ya que macOS no siempre detecta automáticamente la conexión USB como red principal sin pasos extras, a diferencia de Windows/Linux. Por lo tanto, requiere activar “Punto de acceso personal” en iPhone y configurar manualmente en “Preferencias del Sistema de Mac”.