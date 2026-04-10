Artemis II regresa hoy a la Tierra, ¿a qué hora será el aterrizaje y por dónde verlo?

La misión Artemis II llega a su momento final con el esperado regreso a la Tierra de los astronautas que viajaron a bordo de la nave Orión.
Tras completar con éxito su recorrido, el amerizaje está previsto para este viernes, generando gran expectativa a nivel internacional.
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Hora del amerizaje y transmisión
La cobertura del evento comenzará desde las 4:30 p.m. (hora de Costa Rica), permitiendo a los espectadores seguir la transmisión en vivo del regreso.
Según lo informado, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen aterrizarán a las 8:07 hora local, es decir, a las 6:07 p.m., hora de Costa Rica.
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La transmisión oficial estará disponible a través del canal de YouTube de la NASA, así como en diversas plataformas digitales como Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.
Así será el regreso a la Tierra
Buzos, helicópteros y embarcaciones participarán en la operación para asegurar el traslado seguro de los astronautas, quienes serán evaluados por personal médico tras su llegada.
Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, explicó en un video de la NASA que, una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, a bordo de embarcaciones pequeñas, junto con el equipo del líder de Operaciones en Aguas Abiertas, se dirigirán hacia ella.
Además, se ha advertido que el reingreso de la cápsula podría generar un fuerte sonido en el cielo debido a la velocidad con la que atraviesa la atmósfera.
Este momento marca el cierre de una etapa clave para la Artemis II, consolidando los avances en la exploración espacial y dejando en evidencia la importancia de misiones como esta para el futuro de la humanidad en el espacio.