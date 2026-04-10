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Artemis II regresa hoy a la Tierra, ¿a qué hora será el aterrizaje y por dónde verlo?

La misión Artemis II culmina este viernes con su esperado regreso

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La misión Artemis II llega a su momento final con el esperado regreso a la Tierra de los astronautas que viajaron a bordo de la nave Orión.

Tras completar con éxito su recorrido, el amerizaje está previsto para este viernes, generando gran expectativa a nivel internacional.

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Hora del amerizaje y transmisión

La cobertura del evento comenzará desde las 4:30 p.m. (hora de Costa Rica), permitiendo a los espectadores seguir la transmisión en vivo del regreso.

La tripulación de Artemis II posa dentro de la nave Orion junto al indicador de gravedad cero “Rise”, tras rodear la cara oculta de la Luna y emprender su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el océano Pacífico.
La tripulación de Artemis II regresará este viernes 10 de abril. (NASA/NASA)

Según lo informado, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen aterrizarán a las 8:07 hora local, es decir, a las 6:07 p.m., hora de Costa Rica.

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La transmisión oficial estará disponible a través del canal de YouTube de la NASA, así como en diversas plataformas digitales como Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.

Así será el regreso a la Tierra

Buzos, helicópteros y embarcaciones participarán en la operación para asegurar el traslado seguro de los astronautas, quienes serán evaluados por personal médico tras su llegada.

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, explicó en un video de la NASA que, una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, a bordo de embarcaciones pequeñas, junto con el equipo del líder de Operaciones en Aguas Abiertas, se dirigirán hacia ella.

Tras el sobrevuelo lunar, Artemis II inicia su regreso. Los días 7 al 10 concentran maniobras, pruebas y el reingreso a la Tierra.
Los astronautas lograron imágenes impresionantes en el espacio. (NASA/NASA)
La Tierra se oculta tras el horizonte lunar en un “Earthset” captado por la tripulación de Artemis II, durante su paso por la cara oculta de la Luna el 6 de abril de 2026.
Esta fue otra de las imágenes capturadas. (NASA/NASA)

Además, se ha advertido que el reingreso de la cápsula podría generar un fuerte sonido en el cielo debido a la velocidad con la que atraviesa la atmósfera.

Este momento marca el cierre de una etapa clave para la Artemis II, consolidando los avances en la exploración espacial y dejando en evidencia la importancia de misiones como esta para el futuro de la humanidad en el espacio.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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