Artemis II regresa hoy a la Tierra, ¿a qué hora será el aterrizaje y por dónde verlo?

La misión Artemis II llega a su momento final con el esperado regreso a la Tierra de los astronautas que viajaron a bordo de la nave Orión.

Tras completar con éxito su recorrido, el amerizaje está previsto para este viernes, generando gran expectativa a nivel internacional.

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Hora del amerizaje y transmisión

La cobertura del evento comenzará desde las 4:30 p.m. (hora de Costa Rica), permitiendo a los espectadores seguir la transmisión en vivo del regreso.

La tripulación de Artemis II regresará este viernes 10 de abril. (NASA/NASA)

Según lo informado, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen aterrizarán a las 8:07 hora local, es decir, a las 6:07 p.m., hora de Costa Rica.

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La transmisión oficial estará disponible a través del canal de YouTube de la NASA, así como en diversas plataformas digitales como Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO Max, Discovery+, Peacock y Roku.

Así será el regreso a la Tierra

Buzos, helicópteros y embarcaciones participarán en la operación para asegurar el traslado seguro de los astronautas, quienes serán evaluados por personal médico tras su llegada.

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, explicó en un video de la NASA que, una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, a bordo de embarcaciones pequeñas, junto con el equipo del líder de Operaciones en Aguas Abiertas, se dirigirán hacia ella.

Los astronautas lograron imágenes impresionantes en el espacio. (NASA/NASA)

Esta fue otra de las imágenes capturadas. (NASA/NASA)

Además, se ha advertido que el reingreso de la cápsula podría generar un fuerte sonido en el cielo debido a la velocidad con la que atraviesa la atmósfera.

Este momento marca el cierre de una etapa clave para la Artemis II, consolidando los avances en la exploración espacial y dejando en evidencia la importancia de misiones como esta para el futuro de la humanidad en el espacio.