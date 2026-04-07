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Artemis II hace historia en el espacio con un hito nunca antes visto

La misión Artemis II alcanzó una distancia nunca antes lograda por humanos, superando un récord que se mantenía desde 1970

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Por Hillary Chinchilla Marín

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial al convertirse en el viaje con la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, superando un récord que se mantenía desde la era Apolo.

Un récord histórico en el espacio

Esta imagen distribuida por la NASA muestra al especialista de misión de Artemis II y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, afeitándose dentro de la nave Orion durante el quinto día de vuelo y antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.
Título 4: Más lejos que nunca: el récord que pone a Artemis II en la historia (HANDOUT/AFP)

Los astronautas lograron superar la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970, que había alcanzado los 400.171 kilómetros de distancia.

En esta nueva misión, la tripulación llegó hasta los 406.773 kilómetros, convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado en la historia.

El logro se concretó durante el sobrevuelo alrededor de la Luna, uno de los momentos clave de la misión.

Según información que ha compartido la NASA, desde la nave, el comandante Reid Wiseman describió la vista del planeta: “La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera… una vista realmente majestuosa”.

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El recorrido incluye cerca de siete horas de observación lunar, en las que la tripulación analiza el satélite y captura imágenes.

Uno de los momentos más críticos será cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna, lo que provocará una pérdida total de comunicación durante unos 40 minutos.

Durante ese tiempo, los astronautas estarán completamente incomunicados, en un episodio que recuerda a las misiones Apolo.

Un paso clave para el futuro

Los cuatro astrounautas de la misión Artemis II se convirtieron en los primeros humanos en 50 años en observar en forma directa la cara oculta de la Luna.
Artemis II rompió récord al alcanzar la mayor distancia de la Tierra (HANDOUT/AFP)

El récord alcanzado por Artemis II no solo representa un logro histórico, sino que también marca un avance en los planes de exploración espacial y futuras misiones a la Luna.

La misión demuestra hasta dónde puede llegar la tecnología actual y abre la puerta a nuevos objetivos fuera de la órbita terrestre.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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