Artemis II hace historia en el espacio con un hito nunca antes visto

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial al convertirse en el viaje con la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, superando un récord que se mantenía desde la era Apolo.

Un récord histórico en el espacio

Título 4: Más lejos que nunca: el récord que pone a Artemis II en la historia (HANDOUT/AFP)

Los astronautas lograron superar la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970, que había alcanzado los 400.171 kilómetros de distancia.

En esta nueva misión, la tripulación llegó hasta los 406.773 kilómetros, convirtiéndose en los humanos que más lejos han viajado en la historia.

El logro se concretó durante el sobrevuelo alrededor de la Luna, uno de los momentos clave de la misión.

Según información que ha compartido la NASA, desde la nave, el comandante Reid Wiseman describió la vista del planeta: “La Tierra se ve como una pequeña media luna allá afuera… una vista realmente majestuosa”.

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El recorrido incluye cerca de siete horas de observación lunar, en las que la tripulación analiza el satélite y captura imágenes.

Uno de los momentos más críticos será cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna, lo que provocará una pérdida total de comunicación durante unos 40 minutos.

Durante ese tiempo, los astronautas estarán completamente incomunicados, en un episodio que recuerda a las misiones Apolo.

Un paso clave para el futuro

Artemis II rompió récord al alcanzar la mayor distancia de la Tierra (HANDOUT/AFP)

El récord alcanzado por Artemis II no solo representa un logro histórico, sino que también marca un avance en los planes de exploración espacial y futuras misiones a la Luna.

La misión demuestra hasta dónde puede llegar la tecnología actual y abre la puerta a nuevos objetivos fuera de la órbita terrestre.

Nota realizada con ayuda de IA